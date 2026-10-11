Три серії булітів, впевнені перемоги Міннесоти, Юти та Торонто в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 10 на 11 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Флориди проти Міннесоти. У ньому гості зробили собі гандикап у дві шайби вже на сьомій хвилині та здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Найрезультативніша гра відбулась між Колорадо та Торонто. В ній канадська команда програла перший період, але врешті-решт тріумфувала 6:3.

Також варто звернути увагу, що одразу три протистояння завершилися булітами. В кожній серії перемогли господарі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

11 жовтня

Флорида – Міннесота 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Баффало – Юта 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Колорадо – Торонто 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)

Монреаль – Детройт 1:0 після булітів (0:0, 0:0, 0:0)

Оттава – Нешвілл 3:2 після булітів (0:2, 1:0, 1:0)

Піттсбург – Даллас 2:1 після булітів (0:0, 0:0, 1:1)

Сент-Луїс – Коламбус 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Чикаго – Кароліна 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Айлендерс – Тампа-Бей 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)

Вегас – Лос-Анджелес 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Калгарі – Анагайм 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші поєдинки.