Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Хокей

Вашингтон здолав Монреаль у матчі з 9 шайбами, Колорадо по булітах програло Далласу в НХЛ

Софія Кулай — 15 жовтня 2026, 07:05
Вашингтон здолав Монреаль у матчі з 9 шайбами, Колорадо по булітах програло Далласу в НХЛ
Результати матчів НХЛ за 15 жовтня
Getty Images

У ніч проти 15 жовтня відбулися два поєдинки Національної хокейної ліги.

У стартовому матчі Вашингтон зберіг мінімальну перевагу у рахунку в протистоянні проти Монреаля. Колективи на обох наколотили аж 9 шайб. Дубль у зустрічі оформили Джош Андерсон (Монреаль) та Алекс Так (Вашингтон). Господарі перервали серію із двох поразок поспіль.

У другій грі ігрової програми Даллас по булітах "перестріляв" Колорадо.

НХЛ – регулярний чемпіонат
15 жовтня

Вашингтон – Монреаль 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Колорадо – Даллас 2:3 після булітів (0:0, 1:1, 1:1, 1:2)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні відбулися аж 16 ігор поточного сезону НХЛ-2026/27.

НХЛ

НХЛ

Перша перемога Калгарі в сезоні, розгроми від Сент-Луїса та Флориди в регулярному чемпіонаті НХЛ
Поразка Вегаса та розгром від Оттави в регулярному чемпіонаті НХЛ
Четверта поразка поспіль Ванкувера, Кароліна розгромила Філадельфію у регулярному чемпіонаті НХЛ
Три серії булітів, впевнені перемоги Міннесоти, Юти та Торонто в регулярному чемпіонаті НХЛ
Коламбус у серії булітів здолав Піттсбург, Анагайм розгромив Вінніпег у регулярному чемпіонаті НХЛ

Останні новини