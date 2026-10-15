Вашингтон здолав Монреаль у матчі з 9 шайбами, Колорадо по булітах програло Далласу в НХЛ
Результати матчів НХЛ за 15 жовтня
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У ніч проти 15 жовтня відбулися два поєдинки Національної хокейної ліги.
У стартовому матчі Вашингтон зберіг мінімальну перевагу у рахунку в протистоянні проти Монреаля. Колективи на обох наколотили аж 9 шайб. Дубль у зустрічі оформили Джош Андерсон (Монреаль) та Алекс Так (Вашингтон). Господарі перервали серію із двох поразок поспіль.
У другій грі ігрової програми Даллас по булітах "перестріляв" Колорадо.
НХЛ – регулярний чемпіонат
15 жовтня
Вашингтон – Монреаль 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
Колорадо – Даллас 2:3 після булітів (0:0, 1:1, 1:1, 1:2)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні відбулися аж 16 ігор поточного сезону НХЛ-2026/27.