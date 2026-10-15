Вашингтон здолав Монреаль у матчі з 9 шайбами, Колорадо по булітах програло Далласу в НХЛ

У ніч проти 15 жовтня відбулися два поєдинки Національної хокейної ліги.

У стартовому матчі Вашингтон зберіг мінімальну перевагу у рахунку в протистоянні проти Монреаля. Колективи на обох наколотили аж 9 шайб. Дубль у зустрічі оформили Джош Андерсон (Монреаль) та Алекс Так (Вашингтон). Господарі перервали серію із двох поразок поспіль.

У другій грі ігрової програми Даллас по булітах "перестріляв" Колорадо.

НХЛ – регулярний чемпіонат

15 жовтня

Вашингтон – Монреаль 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Колорадо – Даллас 2:3 після булітів (0:0, 1:1, 1:1, 1:2)

Турнірна таблиця Східної конференції



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Турнірна таблиця Західної конференції

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Напередодні відбулися аж 16 ігор поточного сезону НХЛ-2026/27.