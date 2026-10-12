Четверта поразка поспіль Ванкувера, Кароліна розгромила Філадельфію у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 12 жовтня відбулися три поєдинки Національної хокейної ліги.

Усі протистояння видалися результативними. Вашингтон у гольовій перестрілці програв Сіетлу.

Рейнджерс завдяки переможному третьому періоду, у якому наколотив 3 шайби, оформив домашню перемогу над Ванкувером. Дублями відзначилися Вілл Куллі та Тай Картьє. Ця поразка стала четвертою поспіль для гостей. Востаннє команда перемагала Калгарі (4:1) 4 жовтня.

В останньому матчі нічного слоту Кароліна розгромила Філадельфію.

Ще одна зустріч відбудеться 12 жовтня, у якій Баффало прийме Флориду.

НХЛ – регулярний чемпіонат

12 жовтня

Вашингтон – Сіетл 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

Рейнджерс – Ванкувер 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Філадельфія – Кароліна 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Баффало – Флорида (20:00)

Турнірна таблиця Східної конференції



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Турнірна таблиця Західної конференції

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Напередодні відбулися ще матчі поточного сезону НХЛ.