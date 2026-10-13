Поразка Вегаса та розгром від Оттави в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 12 на 13 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало проти Флориди. У ньому господарі вирвали перемогу у третьому періоді.

Оттава на виїзді впевнено здолала Нью-Джерсі. Міннесота в середині першої 20-хвилинки закинула три шайби чинному фіналісту Кубку Стенлі Вегасу та врешті-решт утримала перемогу, закинувши четверту вже в порожні ворота за рахунку 3:2.

НХЛ – регулярний чемпіонат

11 жовтня

Баффало – Флорида 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Нью-Джерсі – Оттава 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Міннесота – Вегас 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші три поєдинки.