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Поразка Вегаса та розгром від Оттави в регулярному чемпіонаті НХЛ

Денис Іваненко — 13 жовтня 2026, 07:09
Поразка Вегаса та розгром від Оттави в регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 13 жовтня
Getty Images

У ніч із 12 на 13 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало проти Флориди. У ньому господарі вирвали перемогу у третьому періоді.

Оттава на виїзді впевнено здолала Нью-Джерсі. Міннесота в середині першої 20-хвилинки закинула три шайби чинному фіналісту Кубку Стенлі Вегасу та врешті-решт утримала перемогу, закинувши четверту вже в порожні ворота за рахунку 3:2.

НХЛ – регулярний чемпіонат
11 жовтня

Баффало – Флорида 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Нью-Джерсі – Оттава 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Міннесота – Вегас 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) 

Турнірна таблиця Східної конференції
Standings provided by Sofascore
Турнірна таблиця Західної конференції
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші три поєдинки.

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