Поразка Вегаса та розгром від Оттави в регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 13 жовтня
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У ніч із 12 на 13 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Баффало проти Флориди. У ньому господарі вирвали перемогу у третьому періоді.
Оттава на виїзді впевнено здолала Нью-Джерсі. Міннесота в середині першої 20-хвилинки закинула три шайби чинному фіналісту Кубку Стенлі Вегасу та врешті-решт утримала перемогу, закинувши четверту вже в порожні ворота за рахунку 3:2.
НХЛ – регулярний чемпіонат
11 жовтня
11 жовтня
Баффало – Флорида 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
Нью-Джерсі – Оттава 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Міннесота – Вегас 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші три поєдинки.