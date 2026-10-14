Перша перемога Калгарі в сезоні, розгроми від Сент-Луїса та Флориди в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 13 на 14 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Детройта проти Нью-Джерсі. У ньому гості вирвали перемогу в овертаймі.

Найрезультативніша гра відбулась між Коламбусом і Флоридою. В ній команди на двох закинули десять шайб.

Найбільший розгром оформив Сент-Луїс. Також варто відзначити першу перемогу в сезоні Калгарі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

14 жовтня

Детройт – Нью-Джерсі 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

Коламбус – Флорида 3:7 (1:0, 0:4, 2:3)

Монреаль – Баффало 4:3 після булітів (1:1, 2:0, 0:2)

Кароліна – Вашингтон 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Філадельфія – Сіетл 2:3 після булітів (0:1, 0:1, 2:0)

Рейнджерс – Тампа-Бей 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Оттава – Сент-Луїс 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)

Айлендерс – Ванкувер 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Чикаго – Піттсбург 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Вінніпег – Міннесота 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Даллас – Колорадо 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Нешвілл – Вегас 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Юта – Торонто 5:4 (1:0, 4:2, 0:2)

Анахайм – Калгарі 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Лос-Анджелес – Едмонтон 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Сан-Хосе – Бостон 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші три поєдинки.