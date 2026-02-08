Українська правда
Непереможний Епіцентр-Подоляни знову переміг в чемпіонаті: результати матчів Суперліги

Микола Дендак — 8 лютого 2026, 22:25
Епіцентр-Подоляни

Сьогодні, 8 лютого, відбулися два 14-ті матчі основного етапу чемпіонату України з волейболу.

Так, чинний чемпіон Епіцентр-Подоляни здобув чергову перемогу, цього разу в трьох сетах здолав Решетилівку. Клуб виграє вже 34 матчі чемпіонату поспіль. Востаннє Епіцентр програвав у сезоні-2023/24 у фінальній серії проти Прометея.

В іншому поєдинку хмельницьке Поділля також за три сети здолало Буревісник. Зауважимо, що чернігівська команда ще жодного разу не перемагала в поточному сезоні. Поділля ж іде на передостанньому місці.

Суперліга з волейболу
8 лютого

Поділля Хмельницький – Буревісник 3:0 (25:18, 25:23, 25:21)

Епіцентр-Подоляни – Решетилівка 3:0 (25:13, 26:24, 25:20)

Нагадаємо, нещодавно Епіцентр-Подоляни вилетів з європейського Кубку виклику на стадії 1/8 фіналу. У другому матчі українці обіграли грецький ПАОК (3:2), проте поразка в першій грі стала вирішальною (0:3).

