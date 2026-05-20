Переможці регулярного сезону VS Голден Найтс, Монреаль відстоюватиме честь Канади проти солідної Кароліни: прев’ю півфіналів Кубку Стенлі

Виступ збірної України на чемпіонаті світу змістив фокус уболівальників хокею в нашій країні до цієї події, а нічні матчі в Північній Америці залишалися на десерт.

Потім приємний післясмак – інтерв'ю з гравцями збірної, цікаві історичні факти про "синьо-жовтих", і бац – вже й чемпіонат світу в еліті. А тим часом, у Національній хокейній лізі визначилися півфіналісти Кубку Стенлі.

"Чемпіон" пропонує більш детально вивчити команди, які залишилися в боротьбі за майже 16-кілограмовий трофей.

Переможець регулярного сезону проти головного фаворита на старті

Колорадо Евеланш зіграє проти Вегас Голден Найтс. "Лавини" повністю виправдали своє прізвисько: у регулярному чемпіонаті вони не просто домінували – зупинити їх було надзвичайно складно.

Підтвердженням цього стали 121 очко та заслужений Президентський кубок. Для порівняння, Кароліна Гаррікейнс, які стали другими за цим показником, набрали 113 балів. Вісім очок переваги за мірками НХЛ – дуже солідний відрив.

Особливо вражала атака Колорадо – 302 закинуті шайби. Евеланш стали єдиною командою ліги, яка перетнула позначку у 300 голів. Головною рушійною силою був Натан Маккіннон (53+74, показник корисності +57). Потужну підтримку йому забезпечував Мартін Нечас (38+62, +47).

Своєрідним "джокером" команди залишається сивочолий Брок Нельсон. 34-річний форвард приєднався до Евеланш у березні 2025 року після обміну з Нью-Йорк Айлендерс. Хоча минулий плейоф важко назвати успішним (4 асисти у 7 матчах), клуб усе ж продовжив із ним контракт – 22,5 мільйона доларів на три роки. І ветеран виправдав довіру: 33+32 у регулярці та 2+1 у нинішньому розіграші Кубка Стенлі.

Matt Boldy delivers a big hit on his Olympic teammate Brock Nelson 👀🇺🇸 pic.twitter.com/ngHCoch5Or — Sportsnet (@Sportsnet) May 12, 2026

Втім, головна сила Колорадо – у балансі між атакою та обороною. Команда блискавично переходить із захисту в напад і навпаки, грамотно перекриває зони та агресивно використовує форчек. Як наслідок – лише 203 пропущені шайби. Для порівняння: найближчий переслідувач, Даллас Старз, пропустив 226. Серед лідерів оборони варто виокремити Кейла Макара та Девона Тейвза.

Вегас Голден Найтс провів сезон нижче очікувань. Перед стартом чемпіонату багато букмекерів відносили команду до трійки головних фаворитів, а автор цих рядків у прев'ю до сезону взагалі охарактеризував ситуацію так: "Вегас обікрав Торонто і стає головним фаворитом Заходу".

Голден Найтс набрали 95 очок. Окрім Колорадо, більше здобули також Даллас (112) та Міннесота (104), але всі вони представляють Центральний дивізіон, тому здобутого доробку вистачило Вегасу для перемоги в Тихоокеанському.

Перехід Мітча Марнера, багаторічного лідера Торонто Мейпл Ліфс, за схемою sign-and-trade в обмін на Ніколаса Роя справді зробив команду сильнішою.

Форвард підтвердив свій клас, ставши одним із найрезультативніших гравців клубу в регулярному сезоні. А в плейоф він уже набрав 7+11 у 12 матчах і є беззаперечним лідером за системою "гол+пас" серед усіх виконаців.

Помітно, що Марнер максимально мотивований – він ще не вигравав Кубок Стенлі.

В останні роки Вегас стабільно входив до п'ятірки найкращих команд ліги за грою в обороні. Цього ж сезону система дала збій – пропущено 250 шайб.

Тривалий час статус першого номера мав Логан Томпсон, який залишив клуб у 2024 році. Згодом його замінив Едін Гілл. Цього сезону тренерському штабу довелося використовувати одразу чотирьох воротарів, але жоден із них не зміг завершити регулярний чемпіонат із відсотком сейвів понад 90%. Без претензій можна говорити хіба що про 24-річного Карл Ліндбом, який дебютував у НХЛ.

Основним голкіпером у плейоф став Картер Харт. Канадець приєднався до команди наприкінці жовтня 2025 року, хоча до цього не виступав у НХЛ із січня 2024-го. Тривалу паузу спричинило розслідування у справі щодо ймовірного сексуального насильства за участі кількох хокеїстів молодіжної збірної Канади зразка 2018 року. Влітку 2025-го всіх обвинувачених виправдали.

Наразі Харт повністю виправдовує довіру тренерського штабу на чолі з Джон Торторелла. Він провів усі 12 матчів плейоф, здійснив 322 сейви після 351 кидка суперників і має 91,7% відбитих кидків.

До речі, через поведінку 67-річного Торторелли клуб втратив вибір у другому раунді драфту НХЛ-2026. Після виходу до фіналу конференції наставник відмовився спілкуватися з пресою, а Голден Найтс не відкрили роздягальню для журналістів.

Шлях у плейоф

Колорадо – Лос-Анджелес 4:0 (2:1, 2:1 (ОТ), 4:2, 5:1)

Колорадо – Міннесота 4:1 (9:6, 5:2, 1:5, 5:2, 4:3 (ОТ))

Вегас – Юта 4:2 (4:2, 2:3, 2:4, 5:4 (ОТ), 5:4 (2ОТ), 5:1)

Вегас – Анахайм 4:2 (3:1, 1:3, 6:2, 2:3, 3:2 (ОТ), 5:1)

Цікавий факт: обидві команди до очної зустрічі вигравали всі матчі, які переходили в овертайм.

Прогноз: 4:2 на користь Колорадо

Вегас виглядає цілісною та психологічно стійкою командою, яка рідко "сиплеться" під тиском. Однак Колорадо має перевагу в швидкості, дисципліні та реалізації більшості. Саме ці фактори, найімовірніше, і стануть ключовими в серії.

Інкубатор талантів проти нестримної Кароліни

Монреаль Канадієнс востаннє вигравав Кубок Стенлі у 1993 році. Відтоді ні Канадієнс, ні будь-яка інша канадська франшиза так і не зуміли повернути головний хокейний трофей до Канади.

Цього сезону Торонто Мейпл Ліфс, Ванкувер Канакс, Калгарі Флеймз та Вінніпег Джетс завершили регулярний чемпіонат у нижній частині таблиці. У першому раунді плейоф також вилетіли Оттава Сенаторс та Едмонтон Ойлерз. Тож тепер уся країна знову покладає надії на "Le Tricolore".

Монреаль певною мірою нагадує Колорадо. В Евеланш лідерами є "власні вихованці" – Натан Маккіннон і Кейл Макар.

Нік Сузукі, якого обрали під 13-м номером драфту-2017, набрав 101 очко (29+72) у регулярному чемпіонаті. Коул Кофілд, 15-й номер драфту-2019, додав 88 балів (51+37). Словак Юрай Слафковський, перший номер драфту-2022, закинув 30 шайб і віддав 53 результативні передачі.

Окремо варто відзначити роботу скаутської служби клубу. Лейн Гатсон також був обраний на драфті-2022, але лише наприкінці другого раунду – під 62-м номером. У нинішньому сезоні 22-річний захисник провів усі 82 матчі регулярки, закинув 12 шайб і віддав 66 асистів.

Іван Дємідов (№5 драфту-2024) та Олівер Капанен (№64 драфту-2021) – ще одні приклади вдалої роботи менеджменту на "ярмарку талантів". У підсумку шість із семи найрезультативніших гравців команди були задрафтовані.

Основним воротарем команди є чех Якуб Добеш. Усі 14 матчів плейоф провів саме він, демонструючи 91,0% сейвів. І це теж заслуга скаутів клубу – голкіпера обрали лише під 136-м номером драфту-2020.

І найважливіше – всі лідери команди ще дуже молоді. Ніку Сузукі – лише 26 років, решті ключових виконавців ще менше. Водночас клуб не форсував їхній розвиток: когось поступово інтегрували в основу, комусь дали більше часу в юніорських лігах або АХЛ.

Поступовість і системність розвитку підтверджують і результати команди останніх років: із 2021 по 2024 рік Монреаль не виходив до плейоф, а торік вилетів уже в першому раунді, поступившись Вашингтон Кепіталз з рахунком 1:4 у серії.

У Кароліна Гаррікейнс теж був затяжний кризовий період – із 2010 по 2017 рік "урагани" стабільно завершували сезон після останнього матчу регулярного чемпіонату.

Перед сезоном-2018/19 команду очолив Род Бріндамор. На той момент він не мав досвіду самостійної тренерської роботи, але сім років працював у структурі Гаррікейнс, відповідаючи за розвиток нападників. А ще раніше – з 1999 по 2010 рік – був одним із лідерів команди як гравець і капітан, зокрема у чемпіонському сезоні-2005/06.

From battling on the ice to battling behind the bench, Martin St. Louis and Rod Brind’Amour are set to go head-to-head again. pic.twitter.com/1SrnZL7Rdf — BarDown (@BarDown) May 19, 2026

Зараз Кароліна має вже дев'ятирічну серію виходів до плейоф і щоразу проходить щонайменше один раунд.

За цей період команда тричі доходила до фіналу Східної конференції. Щоправда, статистика на цій стадії для фанатів невтішна – лише одна перемога у 13 матчах. Двічі Гаррікейнс узагалі поступалися всуху: Бостон Брюїнз у 2019 році та Флорида Пантерз у 2023-му.

Втім, складається враження, що саме зараз для Кароліни настав ідеальний момент, аби перервати неприємну тенденцію. Суперник ще молодий і не має достатнього досвіду великих серій, тоді як Гаррікейнс у цьому плейоф уже продемонстрували вміння перемагати не лише за рахунок класу, а й завдяки дисципліні та структурній грі.

Лідерами атаки є Себастьян Ахо (80 балів), Ніколай Елерс (71) та Сет Джарвіс (66). Серйозний прогрес демонструє й 22-річний Джексон Блейк (22+51). А в плейоф Тейлор Холл вкотре нагадав, чому свого часу його вибрали під першим номером драфту-2010.

23-річний Логан Станковен у Даллас Старз не отримував достатньо ігрового часу, тому став частиною обміну на Мікко Рантанена. "Зірки" і Рантанен вже завершили сезон, а Станковен має 7 шайб у 8 матчах плейоф.

LOGAN FREAKING STANKOVEN 🗣️



CAROLINA HAS THEIR FIRST LEAD OF GAME 4! pic.twitter.com/aw4O3vcmMl — Sportsnet (@Sportsnet) May 10, 2026

У липні 2025 року "Кейнз" віддали за К'Андре Міллера піки першого та другого раундів драфту-2026. З огляду на результати команди, ці вибори навряд чи будуть високими, а сам Міллер приносить користь уже зараз: 6 асистів у 8 матчах плейоф і показник корисності +9.

Шлях у плейоф

Кароліна – Оттава 4:0 (2:1, 3:2 (2 ОТ), 2:1, 4:2)

Кароліна – Філадельфія 4:0 (3:0, 3:2 (ОТ), 4:1, 3:2 (ОТ)

Монреаль – Тампа-Бей 4:3 (4:3 (ОТ), 2:3 (ОТ), 3:2 (ОТ), 2:3, 3:2, 0:1 (ОТ), 2:1)

Монреаль – Баффало 4:3 (4:2, 1:5, 6:2, 2:3, 6:3, 3:8, 3:2 (ОТ)

Цікавий факт: Кароліна завершила серію другого раунду ще 10 травня, тоді як фінал Східної конференції стартує лише 22-го. Відпочинок тривалістю 12 днів між серіями – рекордний в історії Кубка Стенлі.

Прогноз: перемога Кароліни – 4:1

Можливо, настільки тривалий простій частково виб'є Кароліну з ігрового ритму. Однак Монреаль уже витратив занадто багато емоцій, сил і навіть певної частки везіння у двох попередніх серіях. До того ж молодість у таких матчах може стати не лише перевагою, а й фактором ризику.

Коли старт і де дивитися?

У ніч з 20 на 21 травня стартує серія між Колорадо та Вегасом. На наступний день розпочнеться боротьба між Кароліною та Монреалем.

Матчі НХЛ в Україні можна дивитися на офіційній міжнародній платформі NHL.TV та через сервіс Setanta Sports.