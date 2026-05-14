Готуватися треба поступово: Дахновський – про плани на чемпіонат світу 2027 у Німеччині

Захисник збірної України Олексій Дахновський повідомив, що розповідав тренерський штаб після виходу команди в елітний дивізіон та як він сам збирається готуватися до чемпіонату світу 2027 року в Німеччині.

Його слова передає Федерація хокею України.

За словами Дахновського, наставники раділи за команду, але зауважили, що елітний дивізіон – це вже інший вимір хокею.

"Тренери відмітили, що їх дуже тішить бачити нас такими щасливими та життєрадісними. Також підкреслили, що елітний дивізіон – це інший вимір хокею, і вони раді, що старші гравці, які вже багато років боролися за цю мрію, нарешті її досягли, а молодші гравці мають можливість отримати такий досвід".

Захисник "синьо-жовтих" поділився думками щодо ЧС-2027, зазначивши, що для нього головне це набрати якомога кращу форму.

"Готуватися, на мою думку, треба поступово, не забігаючи сильно далеко вперед, як-то кажуть, "one game at a time". Для мене нічого не змінюється: як і кожного року, я буду намагатися якнайкраще підготуватися до клубного сезону, потім якнайкраще провести цей сезон і як результат підійти до періоду чемпіонату світу в якомога кращій формі".

Олексій Дахновський зазначив, що сезон був просто неймовірним.

"Це був чудовий сезон для мене як з точки зору розвитку, так і з точки зору досягнень. Я отримав багато ігрового часу та довіри протягом усього сезону в клубі. Наша команда завершила регулярний сезон на третій позиції та провела дві чудових серії в плейоф, на жаль, поступившись у півфіналі. Як результат – маємо бронзу у клубному сезоні та вишню на торті – історичне підвищення у дивізіоні. Неймовірний сезон".

Нагадаємо, що збірна України за підсумками чемпіонату світу 2026 у дивізіоні IA посіла друге місце та виборола путівку до елітного дивізіону.

Водночас Данило Трахт та Ігор Мережко стали найкращими гравцями у своїх амплуа за підсумками турніру.