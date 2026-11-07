Збірна України U-18 виграла Турнір чотирьох націй після впевненої перемоги над Угорщиною

Юнацька збірна України U-18 тріумфувала у Турнірі чотирьох націй, здобувши перемогу над однолітками з Угорщини, які є господарями змагань.

Зустріч завершилась із рахунком 5:2.

Перший період команди провели у рівній боротьбі, залишивши нулі на табло. Утім, у другій 20-хвилинці "синьо-жовті" пішли у шалений відрив у рахунку, закинувши чотири шайби. Спочатку відзначився Скачков, потім Бєляєв подвоїв перевагу, а Малик та Марченко почали доводити справу до розгрому.

Угорці відквитали лише одну шайбу зусиллями Кереші. Заключна частина зустрічі пройшла дещо нервово. Ференц скористався більшістю та скоротив відставання для господарів турніру, але цього було недостатньо для того, щоб змінити перебіг гри.

Під завершення зустрічі угорці вирішили піти ва-банк, знявши свого голкіпера, але цим вдало скористався Юсипенко, який відправив у підсумку шайбу в порожні ворота.

Турнір чотирьох націй (U-18)

3 тур, 7 листопада

Угорщина (U-18) – Україна (U-18) – 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

Шайби: 0:1 – 26 Скачков, 0:2 – 28 Бєляєв, 0:3 – 35 Малик, 0:4 – 38 Марченко, 1:4 – 40 Кереші, 2:4 – 46 Ференц, 2:5 – 60 Юсипенко

Україна: Колповський (Онищенко); Бєляєв – Глинський, Марченко – Юсипенко – Пацеляк; Гарус – Малик, Бутко – Гордієнко – Скачков; Протеняк – Фартушенко, Скребела – Блоцький – Мальчик; Моцарь – Денисенко, Годинюк – Якубинський – Скрипка.

Таким чином, українська команда посіла перше місце у своїй групі, здобувши перемогу у всіх поєдинках. Зазначимо, що товариський турнір відбувався у межах міжнародної паузи з метою підготовки команд.

Нагадаємо, що на старті турніру підопічні Руслана Борисенка здолали в овертаймі Румунію (3:2), а потім здійснили камбек у матчі з Польщею (4:3)