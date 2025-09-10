Балтійська ліга та Київ Кепіталз: що чекати від українського клубу в європейському чемпіонаті

Відкритий чемпіонат Латвії, Балтійська ліга, Ліга Optibet – усі назви правильні. Саме в цій першості і гратиме цього сезону Київ Кепіталз.

Чи з’явиться клуб із такою ж назвою ще й у чемпіонаті України – загадка. Ні в самому клубі, ні у Федерації хокею України однозначних повідомлень не надавали.

Іронія в тому, що в різні роки причетні до нашого хокею люди – чиновники, функціонери, тренери – люблять перекладати провину за низьку популярність гри на вболівальників. Мовляв, народ не цікавиться. А як можна цікавитися тим, про що інформації дуже обмаль?

Та зараз не про це. "Чемпіон" вирішив ближче познайомити читачів із Балтійською лігою. І хоча Кепіталз – клуб столичний, є впевненість: за нього проти команд Латвії, Литви та Естонії вболіватимуть не лише кияни, а й фанати хокею з усієї України. І їх куди більше, ніж може здатися.

Чемпіонат уже стартував, але український проєкт увійде в гру 13 вересня.

Чому Київ Кепіталз грає в Латвії?

Повернемося на кілька років назад (а на більше й не треба): Київ Кепітал був заснований у травні 2023-го. У перший сезон команда показала амбіції, демонструючи результати на рівні з Соколом і Кременчуком, павши в півфіналі від більш досвідчених сусідів по місту.

У другий рік результати покращилися: друге місце в регулярці, 4:0 в 1/2 фіналу над Штормом і запеклі 3-4 у фіналі з Кременчуком.

Здавалося, сам хокейний Бог любить трійцю. Кадрова глибина, молодь, підписані легіонери – усе вказувало на те, що на третій рік команда Вадима Шахрайчука обов’язково візьме титул. Ба більше, вибудовувалася ціла система: дитяча, молодіжна, жіноча і навіть ветеранська команди.

facebook.com/hckyivcapitals

Тому звістка про переїзд у Латвію стала несподіванкою. У кулуарах лунали різні версії, чому так сталося: від невдоволення роботою суддів у місцевому чемпіонаті до бажання зробити рекламу хокею України.

"Ми називаємо це українсько-європейським проєктом. З самого початку існування клубу ми наголошували, що український хокей – це частина європейського хокею, ми належимо до європейської хокейної родини і повинні продовжувати розвиватися в цьому напрямку. Перш за все, для нас це означає набуття досвіду та змагання на такому рівні – не секрет, що Латвія більша країна, ніж Україна, з точки зору розвитку хокею, тому ми хочемо навчатися та забезпечити, щоб наші хокеїсти отримали досвід гри за кордоном. Водночас ми хочемо зберегти нашу команду максимально "українською", тобто у нас будуть українські тренери, більшість гравців, найімовірніше, будуть українцями", – говорила ще в середині липня Анастасія Зіміна, директорка команди.

Ще наприкінці червня клуб оголосив, що має підтримку такого рішення від Міжнародної федерації хокею (IIHF) та Латвійської федерації хокею (LHF). Ймовірно, не стала робити перепон і Федерація хокею України.

Тренери, менеджери та арена

Свою обіцянку зберегти "українське обличчя" клуб виконав щодо тренерів. Наставником у Латвії буде Олег Тимченко. З 2004 до 2014 року регулярно викликався до лав збірної, очолював Дніпро (Херсон), ХК Краматорськ, збірну України U18 і U20. Також був директором дитячо-юнацької школи зимових видів спорту в Херсоні. Асистент – теж добре відомий українським фанам ексфорвард збірної Роман Сальніков.

facebook.com/hckyivcapitals

На клубному сайті не вказано, хто є тренером воротарів і відповідає за фізичну підготовку. Відомо, що в міжсезоння Олександр Федоров, який працював із голкіперами два роки, перейшов до Сокола.

А от із фронт-офісом відбувся справжній серіал. Згідно з інформацією від hokejazinas.com, колишнього воротаря Денійса Романовскіса призначили на роль менеджера. Але він був не першовідкривачем.

Спершу переговори від клубу з лігою вів Мікс Ковтунс, згодом з’явився Єкабхс Редліхс.

"Київський клуб запропонував мені приєднатися до цієї організації, і я погодився. До мене цю роботу виконувала інша людина, яка вже не займається цим. Мені зателефонувала менеджер клубу Анастасія Зіміна, ми зустрілися та поспілкувалися. Вона знала, що я не тільки граю в хокей, а й працюю поза ним. Я беру участь у всіх процесах команди, зокрема у наборі хокеїстів", – говорив Редліхс.

Є ймовірність, що більшість гравців прийшла саме через його рекомендацію або після діалогу з ним. Що ж, хокеїсти все ще є, а Редліхса – немає.

Романовскіса клубна пресслужба не представила. Він у колишньому воротар, навіть грав за юнацькі і молодіжу збірну Латвії. Наразі тренує голкіперок жіночої збірної Латвії. Напевно, працювати з воротарями також випаде на його плечі.

Клуб базуватиметься в Ризі та гратиме домашні ігри на льодовій арені "Інбокс".

facebook.com/hckyivcapitals

Ростер Київ Кепіталз

За останні два роки були випадки, коли через обстріли Росією столиці України легіонери бажали покинути (і робили це!) Україну чи взагалі відмовлялися їхати.

Цього літа такої перепони не було. І Київ Кепіталз ввімкнувся. Звичайно, фундамент для відкритого чемпіонату Латвії мають складати латвійські гравці, тому їх влітку прийшло найбільше – 12. Також колектив посилили естонець Даніїл Фурса і поляк Марат Сарока.

Не забували "столичні" й про українських виконавців, які останніми роками виступали за кордоном: Максим Дуве (з 2022-го грав за литовську Енергію), Віталій Андрейків (з 2022-го грав за Заглембе Сосновєц), Іван Шамардін (після початку повномасштабного вторгнення спробував свої сили в другому дивізіоні Польщі та Італії).

23-річний Денис Гончаренко за останні три роки грав у США, Італії, а також у Балтійській лізі. Причому, досить непогано себе проявив у сезоні-2023/24. За Каунас форвард набрав 30 очок (19 + 11) в 27 матчах.

Найбільш гучним українським підписанням виглядає прихід Данила Царковського. 21-річний нападник всю кар’єру провів у європейських клубах. Минулого року Данило дуже непогано виступив за словенський Целє: 16 + 19 за 35 поєдинків Альпенліги.

Склад Київ Кепіталз на сезон-2025/26

Голкіпери: Назар Бойко (Україна), Максим Дуве (Україна), Яніс Воріс (Латвія), Яніс Сідасс (вказаний у складі клубу на сайті Eliteprospects, але на клубному відсутній)

Захисники: Олексій Мельніков, Валентин Сірченко, Нікіта Лєсніков, Віталій Андрейків, Іван Шамардін – українці. Андрейс Костюкс, Едмундс Аугустскалнс, Едуард Хуго Янсонс – Латвія.

На сайті Eliteprospects cеред захисниів також є: Дідзіс Янсонс (Латвія), Тімур Лапко та Матвій Мазко. Останнім двом на двох 35 років. Можливо, вони будуть грати за команду в чемпіонаті України. Якщо така буде.

Форварди: Ярослав Панченко, Сергій Черненко, Олександр Валькун, Денис Пллесовських, Андрій Кривоножкін, Денис Гончаренко та Данило Царковський – українці. Ренарс Ципрусс, Александрс Новіковс, Крістіан Зельц, Мартіньш Карсумс, Рустамс Беговс, Лауріс Баярунс – латвійці. Ну і як зазначалося вище, лінію атаки доповнять Данії Фурса (Естонія) та Марат Сарока (Польща).

На сайті Eliteprospects ще вказано ім’я Євгена Секірка.

Найвідомішим із списку новачків, безсумнівно є, Мартіньш Карсумс. Минулого року він виступав за Земгале, з яким став віцечемпіоном Балтійської ліги. Результат у 39-річного форварда непоганий: 11 + 12 за 15 матчів, що показує, що є ще порох у порохівницях.

Відомий він, звичайно, завдяки своїм праймовим рокам. У середині 00-х провів 24 гри в НХЛ, де набрав 1 + 6, тривалий час грав в КХЛ, а за збірну Латвії виступив на 5 чемпіонатах світу (провів 24 матчі, 7 шайб і 8 асистів) та на Олімпійських іграх 2010 та 2014 (відіграв 9 поєдинків і віддав 3 результативні передачі). У 2022-му також потрапив у фінальний ростер збірної на Ігри в Пекіні, але на лід не виходив.

А хто в суперниках?

У сезоні-2025/26 у відкритому чемпіонаті Латвії зіграють дев’ять команд, що на дві більше, ніж минулого сезону.

Окрім Київ Кепіталз, до виступів у цій лізі після трирічної паузи повертається Лієпая.

Балтійська ліга-2025/26. Склад учасників

Київ Кепіталз (Україна, новачок)

Мого (Латвія, чемпіон останніх двох років)

Земгале-ЛБТУ (Латвія, фіналіст останніх двох років)

Лієпая (Латвія, виступали з 2014 по 2022, цього року повернулися)

ХК Пантер (Естонія, програли в півфіналі)

Хокей Панкс Вільнюс (Литва, програли в півфіналі)

Енергія Електранай (Литва, не пройшли в плейоф)

Прізма Рига (Латвія, не пройшли в плейоф)

ХК Рига (Латвія, не пройшли в плейоф)

Перші 10 поєдинків Київ Кепіталз www.lhf.lv

Турнірна таблиця сезону-2024/25

У 2022 році до чемпіонату Латвії приєдналися три литовські клуби. Саме це й дозволило називати його Балтійською лігою. Ще через рік долучився й представник Естонії. За ці роки жоден "закордонний" клуб не зміг стати чемпіоном. Ба більше – навіть не вийшов до фіналу.

Огляд опонентів

Мого як і раніше очолюватимуть ветерани латвійського хокею – Елвіс Желубовскіс (39 років), Гінтс Мейя (38), Крістапс Сотнієкс (38), Крішяніс Редліхс (44). Так, вік уже поважний, але в молоді роки всі вони стабільно грали за збірну Латвії. Минулого року досвіду й майстерності вистачило для титулу. Тепер вони ще старші, а рівень ліги все ж таки виріс.

Головна втрата – відхід Карліса Озоліньша. Капітан останніх років повернувся у рідну Лієпаю. Не менш болючим став і відхід 19-річного Крістерса Ансонса, який минулого сезону закинув 18 шайб і зробив стільки ж асистів у 31 матчі. Влітку він перебрався до канадського Ланглі Райвермен.

Чемпіони замінять втрати підписанням 34-річного Маріса Бічевскіса, який тричі представляв Латвію на чемпіонатах світу та кілька сезонів провів у ризькому Динамо. Останні два роки він грав за словенську Олімпію.

Земгале двічі поспіль програв фінальну серію з рахунком 1:4. Цього року навіть вихід у фінал можна буде вважати успіхом. Київ Кепіталз забрав у них Мартіньша Карсумса та Рустама Беговса, а низка молодих талантів поїхала пробувати сили в Європі.

Лієпая після повернення забрала не лише Озоліньша з Мого, а й добряче "обскубала" віце-чемпіонів. Підписали Кевінса Страднієкса – другого бомбардира ліги минулого сезону. Також до команди перейшли Рінальдс Вуткевичс і Густав Круміньш, а ще повернули кількох латвійців із Польщі, Німеччини та Північної Америки. Перший матч сезону став заявкою на серйозні амбіції – перемога 9:1 над Енергією Електранай.

Прізма Рига та ХК Рига – точно не претенденти на високі місця. Втім, Прізма зуміла здивувати, витягнувши гру з Мого в овертайм, тому з боротьби за плейоф їх зарано викидати.

80% складу ХК Рига – гравці 2007 та 2008 років народження. У стартовому матчі сезону вони програли Прізмі 0:7. Минулого року більш досвідчений склад набрав 15 очок у 36 поєдинках. Якщо результат повториться – це вже буде успіх.

Естонський ХК Пантер минулого сезону впевнено фінішував третім. У міжсезоння клуб втратив другого найкращого бомбардира Даніїла Фурсу, який перейшов у Київ Кепіталз. Інша зірка нападу – фін Томі-Петера Ансіо – приєднався до ослабленого Земгале.

Ще одна втрата – воротар Віллем-Генрік Койтмаа, основний голкіпер збірної Естонії, який виступав за Пантер із 2020-го. Наразі він вільний агент, але може повернутися протягом сезону.

У заявці команди лише один легіонер – фінський воротар Еету Ніємінен, який до цього два роки виступав за аутсайдера другого дивізіону Фінляндії ХК Хоккі. Для 25-річного голкіпера це буде перший закордонний досвід. Водночас збережено кістяк команди, включно з Раасмусом Кіком, який набрав 11+27 і став восьмим у списку бомбардирів Балтійської ліги.

Енергія підсилилася литовцями з різних європейських чемпіонатів. Головне підписання – Еймантас Норейкас, який допоміг Литві виграти "золото" у Дивізіоні IB. Серед новачків також воротар збірної Литви Лаурінас Любіс, що минулого сезону грав у другій лізі Норвегії.

Хокей Панкс Вільнюс переживає важкий час – кілька днів тому трагічно загинув головний тренер Міндаугас Крієвас. Ліга перенесла стартовий матч із 6 на 13 вересня, щоб дати час команді оговтатися. Новим наставником став Давідас Кулевічюс, який раніше тренував юнацькі та молодіжні збірні Литви.

Не вдалося втримати фіна Верті Вуоскала – захисник після вдалого сезону підписав контракт у сильнішому чемпіонаті Угорщини.

За даними Sportas.lt, бюджет Панкс складає близько 250 тисяч євро. У Енергії він менший – 200 тисяч. Про Київ Кепіталз офіційної інформації немає. За оцінками "Чемпіона", київський Сокіл минулого року мав бюджет близько 450 тисяч доларів. Напевно, бюджет українського клубу у відкритому чемпіонаті Латвії буде більшим.

Формат турніру

Команди проведуть регулярний сезон із п’яти кіл – по 40 матчів. Це рекорд для Латвійської ліги з часів 2007-2008 років. Регулярка завершиться 11 березня.

Змінився і формат плейоф. До ігор на виліт вийдуть шість найкращих команд. Дві перші одразу потраплять у півфінал, а клуби з 3-го по 6-те місце зіграють у попередньому раунді.

Переможець плейоф стане чемпіоном Балтійських країн. Команда з Латвії чи Литви, яка посяде найвище місце, буде оголошена чемпіоном своєї країни.

Де дивитися матчі Київ Кепіталз у Балтійській лізі

Транслятором у Латвії буде сайт Sportacentrs.com та телеканал TV4. Київ Кепіталз поки не повідомляв, де можна буде дивитися їхні матчі.

Прогноз щодо Київ Кепіталз

Чесно кажучи, немає впевненості, що Балтійська ліга набагато (і взагалі якщо) сильніша за минулорічну українську першість. Там кияни боролися за чемпіонство. Тепер склад підсилено досвідченими виконавцями, які вже були зірками цієї ліги.

Щоб робити точніший прогноз, варто дочекатися перших результатів. На папері клуб із України без проблем має проходити щонайменше до півфіналу. А отже – фінішувати на 1-2 місці.