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Cокіл "переманив" із Київ Кепіталз тренера воротарів

Руслан Травкін — 26 травня 2025, 10:16
Cокіл переманив із Київ Кепіталз тренера воротарів
Олександр Федоров
ХК Сокіл

Олександр Федоров у новому сезоні буде працювати тренером воротарів київського Сокола.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

47-річний фахівець попередні два сезони працював у Київ Кепіталз.

Федоров – вихованець Сокола. За цю команду він грав з 1997 до 2000 року, а потім повернувся у 2005 та грав до 2011 року. Олександр провів 126 офіційних матчів і став дворазовим чемпіоном України (2006, 2009).

Протягом кар'єри голкіпер отримував виклики до лав збірної України. Олександр був запасним на Олімпіаді-2002 і потрапляв до складу команди на чотирьох чемпіонатах світу.

В Україні Федоров також грав за Беркут, Поділ і Компаньйон. Має досвід виступів у Латвії, Білорусі та Румунії.

У 2014 році розпочав кар'єру тренера. З 2016 й понині Федоров працює з голкіперами збірних U18 і U20.

Нагадаємо, раніше Сокіл посилив ростер ключовим нападником одеського Шторма

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