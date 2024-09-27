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Словацький голкіпер залишив український клуб напередодні важливого матчу Кубку України

Руслан Травкін — 27 вересня, 13:27
Словацький голкіпер залишив український клуб напередодні важливого матчу Кубку України
Борис Бабік
kyivcapitals.com

Словацький голкіпер Борис Бабік залишив хокейний клуб Київ Кепіталз.

Про це повідомила пресслужба столичної команди.

Повідомляється, що 26-річний воротар прийняв таке рішення через особисті причини.

Спроби керівництва клубу та тренерського штабу вмовити Бабіка виступити на Кубку України 2024 не переконали гравця.

Київ Кепіталз він поповнив влітку. Минулого сезону Борис виступав у другому дивізіоні Словаччини.

Нагадаємо, сьогодні кияни проведуть матч 1/4 фіналу Кубку України з хокею проти Тризуба.

Київ Кепіталз Кубок України з хокею

Київ Кепіталз

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