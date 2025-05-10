Канада зіграє зі Словенією, Швеція – з Австрією на чемпіонаті світу-2025

Сьогодні, 10 травня, відбудуться чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Це вже буде 88-а світова першість в історії. Цьогорічний ЧС триває з 9 до 25 травня у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.

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На 10 травня заплановано по три матчі в групі A і B.

Чемпіонат світу з хокею – 2025

1 тур, 10 травня

Група А

13:20 Словенія – Канада

17:20 Швеція – Австрія

21:20 Франція – Латвія

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Група В

13:20 Норвегія – Казахстан

17:20 Німеччина – Угорщина

21:20 Данія – Швейцарія

Зазначимо, що торік чемпіонат світу відбувся в Чехії. Саме господарі й стали тріумфаторами, здолавши у фіналі збірну Швейцарії.

Напередодні Швеція, Чехія та США закинули по 5 шайб під час першого ігрового дня чемпіонату світу.