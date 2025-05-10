Канада зіграє зі Словенією, Швеція – з Австрією на чемпіонаті світу-2025
Сьогодні, 10 травня, відбудуться чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.
Це вже буде 88-а світова першість в історії. Цьогорічний ЧС триває з 9 до 25 травня у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.
На 10 травня заплановано по три матчі в групі A і B.
Чемпіонат світу з хокею – 2025
1 тур, 10 травня
1 тур, 10 травня
Група А
13:20 Словенія – Канада
17:20 Швеція – Австрія
21:20 Франція – Латвія
Група В
13:20 Норвегія – Казахстан
17:20 Німеччина – Угорщина
21:20 Данія – Швейцарія
Зазначимо, що торік чемпіонат світу відбувся в Чехії. Саме господарі й стали тріумфаторами, здолавши у фіналі збірну Швейцарії.
Напередодні Швеція, Чехія та США закинули по 5 шайб під час першого ігрового дня чемпіонату світу.