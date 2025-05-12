Швеція зіграє з Фінляндією, США – зі Швейцарією на чемпіонаті світу-2025
Сьогодні, 12 травня, відбудуться 4 матчі чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.
Третій тур ЧС-2025 стартуватиме з матчу Австрія – Словаччина, США – Швейцарія. Пізніше заплановане повторення чвертьфіналу торішнього чемпіонату світу між Фінляндією та Швецією, а також Чехія зіграє з Данією.
Чемпіонат світу з хокею – 2025
3 тур, 12 травня
3 тур, 12 травня
Група А
17:20. Австрія – Словаччина
21:20. Фінляндія – Швеція
Група B
17:20. США – Швейцарія
21:20. Чехія – Данія
Напередодні Фінляндія в овертаймі доповнила камбек вольовою перемогою над Францією на чемпіонаті світу-2025, що триває у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.