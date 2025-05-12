Швеція зіграє з Фінляндією, США – зі Швейцарією на чемпіонаті світу-2025

Сьогодні, 12 травня, відбудуться 4 матчі чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Третій тур ЧС-2025 стартуватиме з матчу Австрія – Словаччина, США – Швейцарія. Пізніше заплановане повторення чвертьфіналу торішнього чемпіонату світу між Фінляндією та Швецією, а також Чехія зіграє з Данією.

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Чемпіонат світу з хокею – 2025

3 тур, 12 травня

Група А

17:20. Австрія – Словаччина

21:20. Фінляндія – Швеція

Група B

17:20. США – Швейцарія

21:20. Чехія – Данія

Напередодні Фінляндія в овертаймі доповнила камбек вольовою перемогою над Францією на чемпіонаті світу-2025, що триває у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.