Канада зустрінеться з Францією, Словенія зіграє з Латвією на чемпіонаті світу-2025

Сьогодні, 13 травня, відбудуться 4 матчі чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Третій тур ЧС-2025 продовжиться поєдинками між Норвегією та Німеччиною, Словенією та Латвією.

Закриватимуть ігровий день протистояння Казахстан – Угорщина та Канада – Франція.

Чемпіонат світу з хокею – 2025

3 тур, 13 травня

Група А

17:20. Словенія – Латвія

21:20. Канада – Франція

Standings provided by Sofascore

Група B

17:20. Норвегія – Німеччина

21:20. Казахстан – Угорщина

Standings provided by Sofascore

Напередодні США зазнали несподіваної розгромної поразки від Швейцарії на чемпіонаті світу-2025, що триває у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.