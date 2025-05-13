Канада зустрінеться з Францією, Словенія зіграє з Латвією на чемпіонаті світу-2025
Сьогодні, 13 травня, відбудуться 4 матчі чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.
Третій тур ЧС-2025 продовжиться поєдинками між Норвегією та Німеччиною, Словенією та Латвією.
Закриватимуть ігровий день протистояння Казахстан – Угорщина та Канада – Франція.
Чемпіонат світу з хокею – 2025
3 тур, 13 травня
3 тур, 13 травня
Група А
17:20. Словенія – Латвія
21:20. Канада – Франція
Група B
17:20. Норвегія – Німеччина
21:20. Казахстан – Угорщина
Напередодні США зазнали несподіваної розгромної поразки від Швейцарії на чемпіонаті світу-2025, що триває у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.