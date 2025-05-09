Чемпіонат світу: Кросбі та Флері їдуть за трофеєм

У п'ятницю, 9 травня, у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу стартує 88-й чемпіонат світу з хокею. 16 найсильніших збірних протягом 17 днів визначать найкращу команду світу.

Збірні-учасниці проведуть мінімум по сім матчів, а учасники плейоф – по 8-10 ігор. Майбутньому чемпіону ж належить подолати шлях у десять поєдинків з обов'язковою умовою перемоги в трьох останніх.

Тонкощі регламенту

Згідно з регламентом змагань 16 команд розбиті на дві групи по вісім команд. Там вони проведуть турнір за коловою системою, де кожна зіграє з кожною, по сім ігор. Чотири найкращі збірні кожної групи вийдуть у плейоф, де розіграють медалі першості вже за олімпійською системою, з вибуванням. У чвертьфіналі перша команда Групи А зіграє з четвертою з Групи В, друга Групи А – з третьою з Групи В і так далі.

5-7 команди турнірної таблиці кожної групи вирушать додому готуватися до наступного чемпіонату світу. А ось дві найгірші команди турніру, аутсайдери груп, опустяться до другого за значущістю дивізіону IA, де проведуть наступний чемпіонат світу 2026. Одним із їхніх головних суперників буде збірна України, яка нинішнього року в турнірі дивізіону IA посіла третє місце.

Зірки в гості до них

Звісно, чемпіонат світу не може зрівнятися з Кубком Канади чи Олімпійськими іграми, куди, 2026-го після 12-річної перерви, знову завітають зірки НХЛ. Але й тут періодично виступають топгравці північноамериканської ліги.

Цього року односібно стоїть збірна Канади. Тренерському штабу команди вдалося роздобути до складу, мабуть, головну зірку канадського хокею XXI століття Сідні Кросбі. Ветеран уперше за 10 років поїде на планетарну першість. На ЧС-2015 форвард Піттсбурга допоміг "Кленовому листю" завоювати золоті медалі. Також у складі канадської команди Кросбі виграв золото Олімпіад Ванкувер-2010 і Сочі-2014. На дебютному ж чемпіонаті світу 19 років тому, у вже далекому 2006 році він разом із командою фінішував четвертим.

При цьому востаннє за збірну Канади Сідні грав у лютому, але в рамках Турніру чотирьох націй, який замінив "Матч усіх зірок" НХЛ. Тоді збірна Канади виграла турнір, а досвідчений центральний нападник закинув одну шайбу і віддав 4 результативні передачі. А ось у турнірах під егідою IIHF він дійсно не грав після переможного ЧС-2015. Зазвичай зайнятий у плейоф Кубку Стенлі капітан збірної Канади візьме участь у ЧС лише втретє в кар'єрі.

Разом із Кросбі на турнір їдуть його друзі Натан Маккіннон і 40-річний зірковий голкіпер Марк-Андре Флері – але навіть без них "кленові" зібрали чудову команду.

До слова, Флері однозначно їде за чемпіонством. У разі перемоги, Марк-Андре стане членом елітарного "Потрійного золотого клубу" – списку хокеїстів, які за кар'єру вигравали Кубок Стенлі, а також золото чемпіонату світу та Олімпіади.

Другим воротарем буде Ділан Геранд, у захисті будуть "феєріями" Ноа Добсон, Брендон Монтур, Райкер Еванс, Тревіс Сангайм і Маккензі Вігар, у нападі Кросбі та Маккіннону суттєво повинні допомогти Раян О'Райллі, Тревіс Конечни і Бо Хорват. Утім, увесь склад "Кленового листя" має вражаючий вигляд.

Юне дарування з Массачусетса

Якщо в збірній Канади вся увага прикута до 37-річного Кросбі, то в складі збірної США не можна пройти повз Вілла Сміта, якому лише 20. У 2024-му він виграв у складі збірної США чемпіонат світу серед юніорів, а вже зараз буде з національною командою боротися за титул "дорослого" чемпіона.

Сміт був обраний командою Сан-Хосе Шаркс під четвертим номером на драфті 2023 року, у 18-річному віці. Після чого молодий гравець встановив відразу кілька вікових рекордів. Менш ніж через рік Сміт підписав контракт новачка з Шаркс і почав свій дебютний сезон у НХЛ. Він забив свої перші два голи в НХЛ у ворота Чикаго 31 жовтня у віці 19 років і 228 днів. Таким чином, Сміт став наймолодшим гравцем, який народився в США і забив кілька голів в одній грі відтоді, як Коул Сіллінджер зробив хет-трик за Коламбус Блю Джекетс 13 березня 2022 року у віці 18 років, 301 день. Також Сміт став наймолодшим гравцем в історії Шаркс, який зробив це після Патріка Марло 1999 року (19 років, 183 дні). Тепер він намагатиметься бити вікові рекорди у збірній США.

Лідерами збірної США на майбутньому турнірі, ймовірно, будуть Тейдж Томпсон і Бреді Шей, чиї команди також не задіяні в Кубку Стенлі. Але, буде цікаво подивитися і на іншого вчорашнього юніора Коула Хатсона.

Хто на Канаду?

Чинними переможцями турніру є чехи, які у фіналі минулорічного домашнього Мундіалю обіграли збірну Швейцарії. Третє місце дісталося шведам, які сенсаційно залишили без нагород головних фаворитів турніру – канадців.

Утім, цього року у збірної Канади навряд чи будуть конкуренти окрім господарів, якщо подивитися на склад команди та оцінити її міць. Так, окремі зірки НХЛ присутні у всіх збірних. У тій же команді Чехії буде один із найсильніших форвардів покоління Давид Пастрняк – автор переможного голу в матчі за золото на ЧС-2024. Але якщо з групи чехи вийдуть без проблем, то вже в плейоф кожен матч для них буде великим випробуванням. Не виключено, що збірна Чехії завершить турнір уже на стадії 1/4 фіналу.

Потужнішою за чехів, наприклад, виглядає збірна Фінляндії, з Юусе Саросом і Теуво Терявяйненом у складі. Напевно, сподівалися в команді на виліт Далласа з Кубка Стіенлі, де грають одразу четверо фінів на чолі з Мікко Рантаненом, але той спіймав якусь нереальну гольову хвилю і витягнув свій клуб до другого раунду Кубка Стенлі. Чим зробив шанси команди Суомі на ЧС-2025 помітно нижчими.

Окремо стоять господарі турніру – шведи, і звичайно ж, "Тре Крунур" мріють про перемогу в рідних стінах. 15 гравців з НХЛ – не жарти. Лукас Реймонд, Маркус Петтерссон, Міка Зібанеджад і компанія мріють привести збірну до перемоги.

Склад груп ЧС-2025

Група А: Канада, Швеція, Фінляндія, Словаччина, Латвія, Австрія, Франція, Словенія.

Група В: Чехія, США, Німеччина, Швейцарія, Данія, Норвегія, Казахстан, Угорщина.

Розклад матчів ЧС-2025 (груповий етап)

Група А

09.05.2025

17:20. Австрія – Фінляндія

21:20. Швеція – Словаччина

10.05.2025

13:20. Словенія – Канада

17:20. Швеція – Австрія

21:20. Франція – Латвія

11.05.2025

13:20. Словаччина – Словенія

17:20. Латвія – Канада

21:20. Фінляндія – Франція

12.05.2025

17:20. Австрія – Словаччина

21:20. Фінляндія – Швеція

13.05.2025

17:20. Словенія – Латвія

21:20. Канада – Франція

14.05.2025

17:20. Словаччина – Франція

21:20. Латвія – Швеція

15.05.2025

17:20. Фінляндія – Словенія

21:20 Канада – Австрія

16.05.2025

17:20 Австрія – Франція

21:20. Швеція – Словенія

17.05.2025

13:20. Фінляндія – Латвія

17:20. Франція – Швеція

21:20. Канада – Словаччина

18.05.2025

17:20. Словенія – Австрія

21:20. Словаччина – Латвія

19.05.2025

17:20. Франція – Словенія

21:20. Канада – Фінляндія

20.05.2025

13:20. Латвія – Австрія

17:20. Словаччина – Фінляндія

21:20. Швеція – Канада

Група В

09.05.2025

17:20. Швейцарія – Чехія

21:20. Данія – США

10.05.2025

13:20. Норвегія – Казахстан

17:20. Німеччина – Угорщина

21:20. Данія – Швейцарія

11.05.2025

13:20. США – Угорщина

17:20. Німеччина – Казахстан

21:20. Норвегія – Чехія

12.05.2025

17:20. США – Швейцарія

21:20. Чехія – Данія

13.05.2025

17:20. Норвегія – Німеччина

21:20. Казахстан – Угорщина

14.05.2025

17:20. США – Норвегія

21:20. Казахстан – Данія

15.05.2025

17:20. Швейцарія – Німеччина

21:20. Чехія – Угорщина

16.05.2025

17:20. Угорщина – Данія

21:20. Швейцарія – Норвегія

17.05.2025

13:20. США – Німеччина

17:20. Чехія – Казахстан

21:20. Данія – Норвегія

18.05.2025

17:20. Казахстан – США

21:20. Угорщина – Швейцарія

19.05.2025

17:20. Німеччина – Чехія

21:20. Угорщина – Норвегія

20.05.2025

13:20. Швейцарія – Казахстан

17:20. Чехія – США

21:20. Німеччина – Данія

Ставки букмекерів

Основними претендентами на перемогу, на думку аналітиків контор, є:

Швеція – 3.90;

Канада – 4.00;

США – 4.80;

Фінляндія – 6.50;

Чехія – 6.70;

Швейцарія – 12.00;

Німеччина – 35.00;

Словаччина – 40.00.

Де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матчі чемпіонату світу в Україні в прямому ефірі можна на телеканалі "Суспільне Спорт", що входить до пакетів операторів кабельного телебачення по всій Україні, а також на сайті каналу в Інтернеті.

Крім того, онлайн-трансляції всіх матчів турніру можна буде побачити на YouTube-каналі Міжнародної федерації хокею (IIHF).