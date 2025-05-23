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Визначились півфінальні пари чемпіонату світу-2025

Олександр Булава — 23 травня 2025, 00:01
Визначились півфінальні пари чемпіонату світу-2025
IIHFHockey

За підсумками матчів 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею були сформовані півфінальні пари.

Збірна Данії, яка вперше за дев'ять років зіграла у чвертьфіналі, змогла пройти Канаду (2:1) завдяки двом шайбам за три хвилини до завершення зустрічі. Данці вперше в історії зіграють у півфіналі світової першості, їх суперником стане команда Швейцарія, яка розгромила Австрію (6:0).

Іншу пару склали команди США та Швеції. Американці впевнено обіграли Фінляндію (5:2), шведи з аналогічним рахунком перемогли Чехію (5:2).

Зазначимо, що півфінальні пари були сформовані на основі рейтингу збірних, який був складений за підсумками їхнього виступу на груповому етапі.

Розклад 1/2 фіналу ЧС-2025

  • Швейцарія – Данія
  • Швеція – США

Півфінали відбудуться у суботу, 24 травня.

Нагадаємо, раніше визначилися всі суперники збірної України на чемпіонаті світу 2026. З елітного дивізіону до України вилетіли Франція та Казахстан.

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