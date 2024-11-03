Чемпіонат України: відеотрансляція матчу Київ Кепіталз – Дніпро

3 листопада о 14:00 в рамках чемпіонату України з хокею Київ Кепіталз зійдуться з командою Дніпро з Херсону.

Трансляція гри відбудеться на YouTube-каналі ХК Київ Кепіталз. Переглянути матч можна також на нашому сайті.

Нагадаємо, що 22 вересня, в Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента Сергія Мазура. Водночас Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.

1 листопада Кременчук розгромив Дніпро у стартовому матчі чемпіонату, а Сокіл у серії булітів програв Шторму. Також у чемпіонаті візьме участь команда Крижинка з Києва.

Раніше нова Федерація хокею провела Кубок України в Кременчуці. Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем турніру.