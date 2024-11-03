Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей Хокей. УХЛ

Чемпіонат України: відеотрансляція матчу Київ Кепіталз – Дніпро

Володимир Клепач — 3 листопада, 11:41
Чемпіонат України: відеотрансляція матчу Київ Кепіталз – Дніпро
Kyiv Capitals

3 листопада о 14:00 в рамках чемпіонату України з хокею Київ Кепіталз зійдуться з командою Дніпро з Херсону.

Трансляція гри відбудеться на YouTube-каналі ХК Київ Кепіталз. Переглянути матч можна також на нашому сайті.

Нагадаємо, що 22 вересня, в Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента Сергія Мазура. Водночас Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.

1 листопада Кременчук розгромив Дніпро у стартовому матчі чемпіонату, а Сокіл у серії булітів програв Шторму. Також у чемпіонаті візьме участь команда Крижинка з Києва.

Раніше нова Федерація хокею провела Кубок України в Кременчуці. Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем турніру.

Київ Кепіталз ХК Дніпро Херсон

Київ Кепіталз

Тризуб переміг Київ Кепіталз і вийшов у півфінал Кубку України
Словацький голкіпер залишив український клуб напередодні важливого матчу Кубку України
Дніпро зіграє проти Харківських Берсерків, Київ Кепіталз поміряється силами з Тризубом у матчах 1/4 фіналу Кубку України
Кременчук зіграє з Дніпром 7-й матч плей-оф чемпіонату України
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України

Останні новини