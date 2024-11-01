Кременчук розгромив Дніпро у стартовому матчі чемпіонату України

Матчем Кременчука з Дніпром стартував чемпіонат України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 10:3.

Зазначимо, що зустріч повинна була відбутися у четвер, 31 жовтня. Однак гру перенесли через повітряну тривогу.

Чемпіонат України з хокею

1 тур, 1 листопада

Кременчук – Дніпро (Херсон) 10:3 (1:1, 7:1, 2:1)

Також сьогодні відбудеться матч між київським Соколом та одеським Штормом (початок заплановано на 18:00).

Нагадаємо, що 22 вересня, в Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента Сергія Мазура. Водночас Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.

Напередодні нова Федерація хокею провела Кубок України в Кременчуці. Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем турніру.