Київ Кепіталз припинив співпрацю з українським форвардом

Київ Кепіталз оголосив про припинення співпраці з 24-річним нападником Ярославом Панченком.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Минулий сезон Ярослав провів у чемпіонаті України в складі фарм-клубу киян – Крижинки-Кепіталз, де 20-ти матчах він записав на свій рахунок 14 голів та 8 асистів.

Панченко є гравцем Київ Кепіталз з сезону-2023/2024. За цей час він захищав кольори команди у чемпіонаті України і Кубку України.

Напередодні стало відомо, що нападник Київ Кепіталз Андрій Кривоножкін вирішив завершити кар'єру хокеїста у віці 23 років.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.