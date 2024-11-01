Сокіл у серії булітів програв Шторму на старті чемпіонату України
Одеський Шторм у серії булітів переміг київський Сокіл в першому турі чемпіонату України з хокею.
Поєдинок завершився з рахунком 4:3.
Що цікаво, перший період завершився на користь Сокола, проте суперники зрівняли результат вже після другого періоду.
Третій також завершився внічию, тож все вирішувалося у серії булітів, де єдиний кидок реалізував нападник Шторма Даниїл Скороход.
Чемпіонат України з хокею
1 тур, 1 листопада
Сокіл (Київ) – Шторм (Одеса) 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
Також сьогодні відбувся матч між Кременчуком та Дніпром, який завершився розгромною перемогою Кременчука.
Нагадаємо, що 22 вересня, в Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента Сергія Мазура. Водночас Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.
Напередодні нова Федерація хокею провела Кубок України в Кременчуці. Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем турніру.