Сокіл у серії булітів програв Шторму на старті чемпіонату України

Одеський Шторм у серії булітів переміг київський Сокіл в першому турі чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

Що цікаво, перший період завершився на користь Сокола, проте суперники зрівняли результат вже після другого періоду.

Третій також завершився внічию, тож все вирішувалося у серії булітів, де єдиний кидок реалізував нападник Шторма Даниїл Скороход.

Чемпіонат України з хокею

1 тур, 1 листопада

Сокіл (Київ) – Шторм (Одеса) 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Також сьогодні відбувся матч між Кременчуком та Дніпром, який завершився розгромною перемогою Кременчука.

Нагадаємо, що 22 вересня, в Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента Сергія Мазура. Водночас Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.

Напередодні нова Федерація хокею провела Кубок України в Кременчуці. Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем турніру.