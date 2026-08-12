Київ Кепіталз посилив склад форвардом збірної Литви

Київ Кепіталз оголосив про підписання контракту з форвардом збірної Литви Лукасом Жукаускасом.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Сторони уклади угоду на сезон-2026/27.

Свої перші хокейні кроки литовець почав робити у каунаському Жальгірісі, а вже на дорослому рівні встиг пограти за Тіграй Каунас, Каунас Хокей та Каунас Сіті.

У чемпіонатах інших країн Лукас захищав кольори шведських Гернесанда, Соллентуни та Сурагаммарc, американського Спрінгфілд Джуніор Блюз, норвезького Йовік Хокей, а також румунських Дунарі Галац та Хамромсекі Ад'юшок.

У складі останніх минулого сезону новачок киян відіграв 34 матчі, в яких оформив 21 гол + 19 асистів.

В активі Жукаускаса також виступи за юнацьку, молодіжну та національну збірні Литви.

Напередодні стало відомо, що двоє гравців молодіжної збірної України, нападник Даніїл Скороход та оборонець Семен Стасюк, продовжать свою кар'єру в празькій Славії.