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Київ Кепіталз підписав контракт з фінським воротарем

Олексій Мурзак — 4 липня 2026, 20:46
Київ Кепіталз підписав контракт з фінським воротарем
Ромі Хуунонен
eliteprospects.com

Київ Кепіталз оголосив про підписання фінського воротаря Ромі Хуунонена.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Майже всю кар'єру Хуунонен провів на батьківщині, за винятком сезону 2019/2020, з'їздивши до Північної Америки, де захищав кольори Нью-Джерсі Рокетс та Онтаріо Аваланч.

На юнацькому та молодіжному рівнях новачок киян виступав за Лукко, Спорт і Ессят. У дорослому хокеї Ромі відзначився грою в складі РоКі, провівши чотири попередні сезони у дивізіоні Местіс (другий за силою дивізіон чемпіонату Фінляндії). 

Напередодні Київ Кепіталз оголосив про підписання голкіпера збірної Естонії Конрада Мельдера.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.

Київ Кепіталз

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