Київ Кепіталз підписав контракт з фінським воротарем

Київ Кепіталз оголосив про підписання фінського воротаря Ромі Хуунонена.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Майже всю кар'єру Хуунонен провів на батьківщині, за винятком сезону 2019/2020, з'їздивши до Північної Америки, де захищав кольори Нью-Джерсі Рокетс та Онтаріо Аваланч.

На юнацькому та молодіжному рівнях новачок киян виступав за Лукко, Спорт і Ессят. У дорослому хокеї Ромі відзначився грою в складі РоКі, провівши чотири попередні сезони у дивізіоні Местіс (другий за силою дивізіон чемпіонату Фінляндії).

Напередодні Київ Кепіталз оголосив про підписання голкіпера збірної Естонії Конрада Мельдера.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.