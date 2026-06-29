Хокеїст Київ Кепіталз завершив кар’єру в 23 роки

Нападник Київ Кепіталз Андрій Кривоножкін вирішив завершити кар'єру хокеїста у віці 23 років.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Київ Кепіталз оголосили про відхід Кривоножкіна з клубу та заявили, що спортсмен змінює сферу діяльності. Чим саме займатиметься спортсмен – наразі не відомо

Кривоножкін виступав за Київ Кепіталз з сезону-2023/24. Виступав за команду в чемпіонаті та Кубку України, а також у балтійській Оптібет лізі. В останній у сезоні-2025/26 відзначився 17 голами та 11 асистами в 44 матчах.

Напередодні Київ Кепіталз оголосили про завершення співпраці з італійським захисником Альберто Коллі.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.