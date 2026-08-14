Київ Кепіталз звинуватив Сокіл та інші клуби в порушенні контрактних норм IIHF

Хокейний клуб Київ Кепіталз виступив із офіційним повідомленням, у якому звинуватив Сокіл та кілька інших клубів у порушенні контрактних норм IIHF (Міжнародної федерації хокею з шайбою).

За інформацією Київ Кепіталз, гравці команди Назар Бойко, Олександр Валькун, Денис Плесовських, Матвій Мазко і Тимур Лапко отримали офіційні запрошення на передсезонний збір команди в Латвії, проте не з'явилися на нього.

Бойко напередодні був офіційно представлений в якості гравця Сокола. Решта названих вище хокеїстів поки що не представлені іншими клубами, проте були помічені на фото та відео з розташування неназваних команд.

Київ Кепіталз запевняє, що всі названі вище хокеїсти мають чинні контракти зі столичним клубом, розраховані до 31 березня 2027 року. Кепіталз не надавав згоди на відкріплення цих хокеїстів для будь-якого клубу в системі ФХУ чи іншої федерації до завершення дії контрактів.

Київський клуб запустив юридичні процедури для захисту своїх контрактних прав.

"Будь-яка спроба реєстрації згаданих гравців іншим українським клубом без письмової згоди ХК Київ Кепіталз вважатиметься прямим порушенням регламентних норм IIHF, що тягнутиме за собою дисциплінарну відповідальність як для хокеїстів, так і для клубу, який здійснить спробу такої реєстрації. Зважаючи на порушення контрактів гравцями, наш клуб звернувся до ФХУ. Нині цією справою займаються апеляційний та дисциплінарний комітети федерації", – сказано в заяві Кепіталз.

Нагадаємо, у минулому сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.