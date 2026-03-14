Старший тренер збірної України Лаврухін виїхав до країни-агресора: як це сталося

Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслав Лаврухін виїхав до Білорусі та почав працювати в країні-агресорі.

Про це Чемпіону повідомила віцепрезидентка федерації гімнастики Стелла Захарова.

Вона дізналася про це після Нового року. 62-річний наставник перестав виходити на зв'язок, ігнорував повідомлення та дзвінки, після чого з'ясувалося, що він уже перебуває у Білорусі.

"Він був старшим тренером збірної. Федерація робила все можливе і неможливе, щоб його рекомендувати на цю посаду і в жодному разі не втратити одного з провідних тренерів та дати йому можливість працювати. Але Лаврухін поїхав у країну-агресорку, і я засуджую це. Такого взагалі не має бути, йому має бути закрита дорога в Україну пожиттєво. Це мерзенний вчинок. Це його рішення, він нас не інформував, просто пропав. Ми писали, дзвонили, але він не відповідав. І після цього він раптом опинився у Білорусі", – сказала Захарова.

В'ячеслав Лаврухін став найкращим тренером місяця, 2017 рік НОК України

Як він виїхав? Все просто: наставнику вже понад 60 років, тож він міг законно перетнути кордон. За словами Захарової, федерація не знала про це.

"Він мав право виїхати, йому за 60 років. На федерацію жодних повідомлень не приходило, це було повністю інкогніто. Тут не можна звинувачувати міністерство, не можна засуджувати федерацію. Треба засуджувати людину, яка це зробила".

Водночас віцепрезидентка УФГ розкритикувала зарплатну політику Міністерства молоді та спорту, через яку Україна втрачає тренерів. За її словами, наставники отримують 20 тисяч гривень, через що готові перейти працювати в інші країни.

"В нас немає законів, щоб втримати тренерів. Ми не можемо це зробити. В нас не створені умови, в яких було б комфортно працювати тренерам, з гідною зарплатою. А якщо є тренер, який хоче приносити результати, але сидить на зарплаті у 20 тисяч, то вибачте. Коли йому запропонували 5 тисяч євро, то ким він має бути? Ми зіштовхуємося зараз із проблемою, що скоро буде нікому працювати. Ми втрачаємо свій тренерський потенціал. Якщо міністерство платитиме таку зарплату, то ніколи не втримає тренерів. Ось у чому проблема".

Якщо український гімнаст змінює спортивне громадянство, то українська федерація може не дати відкріплення. В такому випадку спортсмену доведеться рік провести поза змаганнями.

Однак щодо тренерів такої можливості немає. Тому УФГ не може покарати Лаврухіна за його вчинок.

В'ячеслав Лаврухін та Ігор Радівілов НОК України

Також Чемпіон поспілкувався з колишнім гімнастом, а нині тренером Ігорем Радівіловим. Тривалий час Лаврухін був його наставником. Для Радівілова таке рішення колишнього тренера стало шоком.

"Ми працювали разом понад 20 років. Але останні пів року не мали жодного зв'язку, і про це я дізнався тільки коли він вже переїхав. Я сам був шокований, бо не знав, які в нього думки та плани. Чи були дзвіночки? Та ні, ми на такі теми навіть не спілкувалися, все життя пропрацювали на благо країни. В мене навіть думок не було про таке. Не можу нічого сказати. Це його рішення. Для мене це було несподіваним", – сказав Радівілов.

Зауважимо, що Лаврухін є заслуженим тренером України (з 2011 року). Він найбільш відомий саме роботою з Радівіловим – бронзовим призером Олімпійських ігор 2012, багаторазовим призером чемпіонатів Європи та світу.