Онофрійчук здобула золото на Європейському Кубку в Баку

Українка Таїсія Онофрійчук здобула золото на Європейського Кубку в Баку з художньої гімнастики.

16-річна гімнастка у вправах з обручем набрала 29,550 балів. Срібло виборола гімнастка з Ізраїлю Ліан Рона, бронза в італіки Тара Драгаш.

У вправах з м'ячем Таїсія показала третій результат. Першою стала італійка Софія Рафаелі, срібло у гімнастки з Узбекистану Лоли Джураєвої.

Турнір триватиме з 1 по 4 травня.

Напередодні в Баку відбувся етап Кубку світу, в якому українська Таїсія не лише здобула блискучу перемогу, але й вразила всіх своєю принциповою позицією.