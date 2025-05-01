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Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук здобула золото на Європейському Кубку в Баку

Олександр Булава — 1 травня 2025, 18:24
Онофрійчук здобула золото на Європейському Кубку в Баку
Таїсія Онофрійчук
Mariya Muzychenko | Sport photographer

Українка Таїсія Онофрійчук здобула золото на Європейського Кубку в Баку з художньої гімнастики.

16-річна гімнастка у вправах з обручем набрала 29,550 балів. Срібло виборола гімнастка з Ізраїлю Ліан Рона, бронза в італіки Тара Драгаш.

У вправах з м'ячем Таїсія показала третій результат. Першою стала італійка Софія Рафаелі, срібло у гімнастки з Узбекистану Лоли Джураєвої.

Турнір триватиме з 1 по 4 травня.

Напередодні в Баку відбувся етап Кубку світу, в якому українська Таїсія не лише здобула блискучу перемогу, але й вразила всіх своєю принциповою позицією.

Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук

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