Верняєв повернувся у заявку збірної України на чемпіонат Європи

Збірна України зі спортивної гімнастики внесла зміну у заявку команди на чемпіонат Європи-2025 у Лейпцигу.

Про це йдеться в наказі Мінспорту.

Олімпійський чемпіон 2016 року Олег Верняєв увійшов до основного списку національної команди, хоча перед цим перебував у резервному.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2025

Назар Чепурний

Олег Верняєв

Владислав Грико

Стасіс Бутрімас

Дмитро Прудко

Єгор Перепьолкін

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться 26-31 травня в німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Раніше УФГ засудила наміри збірної України бойкотувати чемпіонат Європи.

А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила, хто є ініціатором бойкоту збірної України. Вона звинуватила саме Верняєва.