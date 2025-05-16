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Верняєв повернувся у заявку збірної України на чемпіонат Європи

Олександр Булава — 16 травня 2025, 23:17
Верняєв повернувся у заявку збірної України на чемпіонат Європи
Instagram Олега Верняєва

Збірна України зі спортивної гімнастики внесла зміну у заявку команди на чемпіонат Європи-2025 у Лейпцигу.

Про це йдеться в наказі Мінспорту.

Олімпійський чемпіон 2016 року Олег Верняєв увійшов до основного списку національної команди, хоча перед цим перебував у резервному.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2025

  • Назар Чепурний
  • Олег Верняєв
  • Владислав Грико
  • Стасіс Бутрімас
  • Дмитро Прудко
  • Єгор Перепьолкін

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться 26-31 травня в німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Раніше УФГ засудила наміри збірної України бойкотувати чемпіонат Європи.

А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила, хто є ініціатором бойкоту збірної України. Вона звинуватила саме Верняєва.

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