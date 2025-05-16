Верняєв повернувся у заявку збірної України на чемпіонат Європи
Збірна України зі спортивної гімнастики внесла зміну у заявку команди на чемпіонат Європи-2025 у Лейпцигу.
Про це йдеться в наказі Мінспорту.
Олімпійський чемпіон 2016 року Олег Верняєв увійшов до основного списку національної команди, хоча перед цим перебував у резервному.
Склад збірної України на чемпіонат Європи-2025
- Назар Чепурний
- Олег Верняєв
- Владислав Грико
- Стасіс Бутрімас
- Дмитро Прудко
- Єгор Перепьолкін
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться 26-31 травня в німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.
Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".
Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Раніше УФГ засудила наміри збірної України бойкотувати чемпіонат Європи.
А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила, хто є ініціатором бойкоту збірної України. Вона звинуватила саме Верняєва.