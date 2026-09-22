Без прапора та гімну: визначено статус російських гімнастів на чемпіонаті світу в Нідерландах

Російські спортсмени виступатимуть на чемпіонаті світу-2026 зі спортивної гімнастики у нейтральному статусі – без державних прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Про це повідомила російська тренерка Валентина Родіоненко.

За її словами, організатори турніру вже ухвалили відповідне рішення, яке не підлягає оскарженню.

Таким чином, представники Росії не зможуть використовувати національну символіку під час чемпіонату світу.

Зазначимо, що турнір відбудеться в Роттердамі. Він триватиме з 17 по 25 жовтня.

Напередодні збірна України визначилася зі складом на чемпіонат світу-2026 зі спортивної гімнастики. "Синьо-жовтих" на турнірі представлять десять спортсменів. Наша країна матиме по п'ять атлетів у чоловічих і жіночих змаганнях.