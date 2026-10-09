Російські гімнасти не отримали візу в Нідерланди на чемпіонат світу

Збірна Росії зі спортивної гімнастики не отримала візи в Нідерланди для участі в чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації гімнастики Росії (ФГР).

"Станом на 9 жовтня інформація про терміни видачі віз відсутня. Виліт команди запланований на ніч із 11 на 12 жовтня. Подальша затримка з видачею віз може завадити російським гімнастам вчасно прибути до місця проведення змагань для початку підготовки", – сказано в заяві ФГР.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 року пройде в Нідерландах з 17 до 25 жовтня. На турнірі будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Раніше збірній Росії надали право виступати на чемпіонаті світу-2026 у нейтральному статусі.