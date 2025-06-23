Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Гімнастика

Україна показала найкращий результат у своїй історії в медальному заліку юніорського ЧС з художньої гімнастики

Микола Дендак — 23 червня 2025, 16:55
Україна показала найкращий результат у своїй історії в медальному заліку юніорського ЧС з художньої гімнастики
European Gymnastics

Збірна України вперше в історії опинилася у трійці найкращих команд у медальному заліку юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики, який проходив у болгарській Софії.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українські спортсменки здобули дві нагороди та посіли третє місце, що є найкращим результатом в історії. До цього рекордом була 5 сходинка на юніорському ЧС-2023.

"Синьо-жовті" здобули бронзу в груповому багатоборстві. Команду представляли Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Таїсія Редька, Агата Біленко та Маргарита Мельник. Також на рахунку українок золота медаль в окремому фіналі з 10 булавами.

Медальний залік юніорського ЧС-2025 з художньої гімнастики

  1. Болгарія – 6 медалей (4 золота + 0 срібла + 2 бронзи);
  2. Казахстан – 3 (2 + 1 + 0);
  3. Україна – 2 (1 + 0 + 1);
  4. Киргизстан – 1 (1 + 0 + 0);
  5. Бразилія – 2 (0 + 2 + 0).

Нагадаємо, раніше українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.

медальний залік Рекорд Художня гімнастика Юніорський чемпіонат світу

Художня гімнастика

Юніорська збірна України виграла золото ЧС-2025 в групових вправах з булавами
Юніорська збірна України виборола бронзу в груповому багатоборстві на ЧС-2025
Україна вперше за 29 років виграла медальний залік чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Україна завершила ЧЄ-2025 сріблом у групових вправах
Онофрійчук завершила чемпіонат Європи бронзою у вправах зі стрічкою

Останні новини