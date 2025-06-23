Україна показала найкращий результат у своїй історії в медальному заліку юніорського ЧС з художньої гімнастики
Збірна України вперше в історії опинилася у трійці найкращих команд у медальному заліку юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики, який проходив у болгарській Софії.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Українські спортсменки здобули дві нагороди та посіли третє місце, що є найкращим результатом в історії. До цього рекордом була 5 сходинка на юніорському ЧС-2023.
"Синьо-жовті" здобули бронзу в груповому багатоборстві. Команду представляли Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Таїсія Редька, Агата Біленко та Маргарита Мельник. Також на рахунку українок золота медаль в окремому фіналі з 10 булавами.
Медальний залік юніорського ЧС-2025 з художньої гімнастики
- Болгарія – 6 медалей (4 золота + 0 срібла + 2 бронзи);
- Казахстан – 3 (2 + 1 + 0);
- Україна – 2 (1 + 0 + 1);
- Киргизстан – 1 (1 + 0 + 0);
- Бразилія – 2 (0 + 2 + 0).
Нагадаємо, раніше українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.