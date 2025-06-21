Юніорська збірна України виборола бронзу в груповому багатоборстві на ЧС-2025

Юніорська збірна України з художньої гімнастики в групових вправах у складі Анастасії Ніколенко, Олександри Ніколь Самоукіної, Катерини Шершень, Маргарити Мельник, Агати Біленко і Таїсії Редьки виграли бронзу чемпіонату світу у багатоборстві.

Про це повідомила пресслужба Федерації художньої гімнастики України.

Золото багатоборства вибороли болгарки, срібло у представниць Бразилії.

Результати юніорського чемпіонату світу-2025, художня гімнастика

Групові вправи

Болгарія – 49,900 бала Бразилія – 48,900 Україна – 48,400

У фінали з 5 парами булав і 5 обручами наші грації кваліфікувались з 2-м і 4-м кваліфікаційними результатами відповідно. Фінали в окремих видах пройдуть завтра, 22 червня.

Нагадаємо, українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.