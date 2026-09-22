Українська чемпіонка світу завершила кар'єру у 18 років

Чемпіонка світу з художньої гімнастики Валерія Перемета вирішила завершити професійну кар'єру у 18-річному віці

Про це вона повідомила в інстаграмі.

Українка заявила, що для нею було честю виступати за національну збірну та подякувала Ірині Дерюгіній за шанс себе проявити у складі "синьо-жовтих".

"Я прийняла рішення завершити свою професійну кар'єру в художній гімнастиці. Коли я думаю про це зараз, то розумію, наскільки велика частина мого життя пов'язана із цим спортом. У чотири роки батьки привели мене до залу, і тоді ніхто не знав, куди приведе мене це рішення. Особливе місце в цій історії займає національна збірна України. Особисто хочу подякувати Ірині Іванівні Дерюгіній. Дякую Вам за те, що свого часу дали мені можливість стати частиною цієї команди. За можливість тренуватися, виступати, змагатися та представляти Україну на міжнародному рівні. Бути частиною збірної – це не просто статус. Це величезна відповідальність і досвід, який назавжди залишиться зі мною", – написала Валерія.

Зазначимо, що найбільших здобутків Перемета досягла у 2024 та 2025 роках. Вона представляла Україну на Олімпійських іграх-2024 у групових вправ, де посіла сьоме місце.

Також здобувала "бронзу" на Євро-2025 у вправі з трьома стрічками та двома м'ячами. А влітку 2025 року Валерія у складі національної команди виборола титул чемпіонки світу в групових вправах із трьома м'ячами та двома обручами.