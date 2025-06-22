Юніорська збірна України виграла золото ЧС-2025 в групових вправах з булавами

Юніорська збірна України здобула золото на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.

Наші гімнастки стали першими в окремому фіналі в групових вправах з булавами, набравши 24,900 балів.

"Синьо-жовтих" представили Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко, Таїсія Редька.

Юніорський чемпіонат світу з художньої гімнастики

Вправи з булавами, фінал

Україна 24,900 Італія 24,200 Болгарія 24,150 Іспанія 24,100 Бразилія 22,950 США 22,900 Узбекистан 22,600 Угорщина 21,050

Раніше юніорська збірна України виграла бронзу чемпіонату світу у багатоборстві.