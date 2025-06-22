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Юніорська збірна України виграла золото ЧС-2025 в групових вправах з булавами

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 17:45
Юніорська збірна України виграла золото ЧС-2025 в групових вправах з булавами
Скріншот

Юніорська збірна України здобула золото на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.

Наші гімнастки стали першими в окремому фіналі в групових вправах з булавами, набравши 24,900 балів.

"Синьо-жовтих" представили Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко, Таїсія Редька.

Юніорський чемпіонат світу з художньої гімнастики

Вправи з булавами, фінал

  1. Україна 24,900
  2. Італія 24,200
  3. Болгарія 24,150
  4. Іспанія 24,100
  5. Бразилія 22,950
  6. США 22,900
  7. Узбекистан 22,600
  8. Угорщина 21,050

Раніше юніорська збірна України виграла бронзу чемпіонату світу у багатоборстві.

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