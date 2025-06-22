Юніорська збірна України виграла золото ЧС-2025 в групових вправах з булавами
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Юніорська збірна України здобула золото на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.
Наші гімнастки стали першими в окремому фіналі в групових вправах з булавами, набравши 24,900 балів.
"Синьо-жовтих" представили Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко, Таїсія Редька.
Юніорський чемпіонат світу з художньої гімнастики
Вправи з булавами, фінал
- Україна 24,900
- Італія 24,200
- Болгарія 24,150
- Іспанія 24,100
- Бразилія 22,950
- США 22,900
- Узбекистан 22,600
- Угорщина 21,050
Раніше юніорська збірна України виграла бронзу чемпіонату світу у багатоборстві.