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15-річна гімнастка загинула внаслідок удару по Чернігову

Олег Дідух — 29 жовтня 2026, 18:57
15-річна гімнастка загинула внаслідок удару по Чернігову
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15-річна українська гімнастка на ім'я Яна загинула внаслідок удару росіян по Чернігову

Про це повідомляє школа художньої гімнастики Magic Sports у Чернігові, в якій займалася юна спортсменка.

У четвер, 29 жовтня, у першій половині дня Росія завдала удару по центру Чернігова "бандероллю". Щонайменше 23 людини поранені, загинули дві 15-річні учениці місцевого ліцею №1. Однією з них стала саме гімнастка Яна.

"Сьогодні серце розривається від болю… Наша Яна. Їй було лише 15 років. Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів… Але Росія вирішила по іншому.

29 жовтня – удар ракети по центру Чернігова жорстоко обірвав її життя. У наших серцях вона назавжди залишиться такою ж світлою, щирою та усміхненою. Неможливо прийняти, що дитини більше немає. Щирі співчуття рідним та близьким. Немає слів, здатних втамувати такий біль. Світла пам'ять. Наша Яна – наше янголятко", – сказано в повідомленні Magic Sports.

Два тижні тому повідомлялося про те, що на війні з Росією загинув колишній футболіст збірної України Роман Максимюк.

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