Її дії ставлять під загрозу майбутнє чоловічої спортивної гімнастики: Сартинський виступив проти Захарової

Головний тренер чоловічої збірної України Геннадій Сартинський вважає, що дії Стелли Захарової шкодять розвитку спортивної гімнастики в Україні.

Про це він написав у своєму публічному листі на тему діяльності віцепрезидентки Федерації гімнастики України. Слова Сартинського наводить Tribuna.com.

"Мені щиро дивно читати та слухати заяви Стелли Захарової про те, що вона робить усе можливе для розвитку спортивної гімнастики. На жаль, маю приклади, які свідчать про протилежне.

Наприклад, під час її керівництва старший тренер жіночої збірної з гімнастики був направлений на збір за кордон, після чого не повернувся. Де він? Ніхто не знає. Про це Захарова, мабуть, вже забула.

Ще більш обурливий випадок стався на чемпіонаті Європи в Італії. Після успішної кваліфікації, де ми посідали перше місце, вона викликала до себе тренера Ірину Володимирівну Горбачову, яка працює з Іллею Ковтуном, і наполягала, щоб Горбачова зняла свого спортсмена з командного фіналу. Це рішення позбавило б нашу команду шансів на боротьбу за медалі. На щастя, Ірина Володимирівна відмовилася виконувати цю вказівку, і в підсумку наша команда стала чемпіоном Європи.

Особливо здивувало її призначення президентом Чоловічого технічного комітету Федерації гімнастики України. Завжди цю посаду займав головний тренер, який добре розуміє специфіку чоловічої гімнастики, знає правила змагань, техніку виконання елементів, розбирається в питаннях підготовки спортсменів і стратегічного розвитку цього виду спорту, бачить кожен день всіх членів збірної України.

Такі дії підривають довіру до керівництва та ставлять під загрозу майбутнє чоловічої спортивної гімнастики в Україні. Якщо подібне триватиме, ми ризикуємо втратити всі досягнення та перспективи в цьому напрямку", – сказав Сартинський.