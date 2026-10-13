Нідерланди відмовили у в'їзді трьом російським гімнасткам на ЧС-2026

Нідерланди відмовили у видачі віз на чемпіонат світу 2026 року зі спортивної гімнастики трьом представницям російської збірної.

Про це повідомляє Федерація гімнастики Росії (ФГР).

Йдеться про двох олімпійських чемпіонок Токіо-2020 у командному виступі Ангєліну Мєльнікову та Вікторію Лістунову.

Також не отримала дозвіл на в'їзд до європейської країни Анна Калмикова, яка на цьогорічній європейській першості в Загребі здобула золоту нагороду у командній першості та стала "срібною" призеркою у багатоборстві.

У російській федерації гімнастики зазначили, що візи не видали через те, що "одна або кілька держав – членів Шенгенської зони вважають спортсменок загрозою для своїх міжнародних відносин".

Також на рішення щодо отримання візи очікують п'ять представників РФ: Людміла Рощіна, Мілана Каюмова, Ілля Заїка, Савелій Сєдін та Мухаммаджон Якубов.

Зауважимо, що цьогорічна світова першість проходитиме у Роттердамі з 17 по 25 жовтня. На турнірі будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Додамо, що ще раніше стало відомо про проблеми російської делегації щодо в'їзду до Нідерландів. Варто зазначити, що збірній Росії надали право виступати на чемпіонаті світу-2026 у нейтральному статусі.

Напередодні збірна України визначилась зі складом спортсменів, які поїдуть на цьогорічну світову першість зі спортивної гімнастики.