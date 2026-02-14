Українська правда
Подарунок від LEGO: Мессі похизувався другим Кубком світу у своїй колекції

Богдан Войченко — 14 лютого 2026, 00:05
Восьмиразовий володар Золотого м'яча Ліонель Мессі здивував фанатів, похизувавшись у соцмережах другим Кубком світу у своїй колекції цього разу з конструктора LEGO.

Аргентинець зробив селфі з трофеєм, продемонстрував його зблизька, а також показав несподівану деталь: якщо зняти верхню частину кубка, всередині ховається мініфігурка самого Лео з крихітним трофеєм у руках.

Публікація миттєво розлетілася мережею, адже символічно відсилає до тріумфу Аргентини на мундіалі та водночас анонсує нову хвилю футбольного ажіотажу напередодні ЧС-2026.

Нагадаємо, компанія LEGO почала співпрацю з FIFA, представивши унікальний набір, присвячений головному футбольному трофею планети.

Модель Кубка світу буде виконана у масштабі 1:1, складатиметься з 2842 деталей і надійде у продаж перед стартом групового етапу чемпіонату світу-2026. Вартість колекційного набору складе близько 200 доларів.

Раніше повідомлялося, що жителька Кентербері потрапила до книги рекордів Гіннесса, пробігши 100 метрів босоніж по десятках тисяч деталей LEGO.

