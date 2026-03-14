Легрейд оновив рекорд за відривом від другого місця у персьюті на Кубку світу

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд встановив новий рекорд за найбільшим відривом між першим і другим місцем у чоловічій гонці переслідування на етапі Кубку світу в Отепяя.

Спортсмен виграв гонку, випередивши француза Емільєна Жаклена на 2 хвилини 33 секунди. Для біатлоніста ця перемога стала четвертою поспіль на Кубку світу та забезпечила десятий подіум поспіль (враховуючи Олімпіаду-2026) у межах особистих і командних змагань.

"Це було чудово, весела дуель з Емільєном Жакленом. Я їхав трохи швидше, він стріляв трохи швидше, і ми майже йшли разом, тож це був крутий персьют. Я, можливо, прагнув свого роду рекорду, якщо такий існує, це весело. Принаймні у мене є світовий рекорд у чомусь", - передає його слова після перемоги TV2.

Своїм результатом Легрейд перевершив досягнення норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена, який у 2008 році на етапі в Гохфільцені фінішував із перевагою у 2 хвилини 8 секунд над росіянином Дмитром Ярошенком.

Водночас абсолютний рекорд у жіночому біатлоні складає 3 хвилини 13 секунд і належить шведці Маґдалені Форсберґ, яка у 2001 році випередила колишню українську спортсменку Олену Зубрилову, яка у 2002 році змінила громадянство на білоруське.

Нагадаємо, раніше колишня дівчина Легрейда прокоментувала його зізнання у зраді під час Олімпійських ігор 2026 року, повідомивши, що підтримує контакт зі спортсменом, але не планує його пробачати.

Сама публічна заява біатлоніста викликала критику з боку інших представників зимових видів спорту, зокрема Йоганнеса Тінгнеса Бьо та лижниці Терези Йогауг.