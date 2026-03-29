Українські синхроністки виграли золоту медаль на етапі Кубку світу в Парижі

Збірна України з артистичного плавання здобула золоту медаль в межах етапу Кубку світу, який проходить у Парижі.

"Синьо-жовті" стали першими в командних змаганнях в акробатичних групах.

Нашу команду представляли Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар'я Мошинська, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова.

За виступ Україна отримала 212,4735 бала, випередивши Італію та Ізраїль.

Кубок світу з артистичного плавання. Команди, акробатична група

Україна – 212.4735 Італія – 200.6714 Ізраїль – 194.6005

Востаннє медалі українки здобували у квітні 2025-го на етапі в Єгипті.

Напередодні український дует Марії та Уляни Гринішиних завершив виступ у довільній програмі на другому етапі Кубку світу з артистичного плавання.