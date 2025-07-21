Онофрійчук розповіла, що була травмована на етапі Кубку світу: попри це українка здобула три медалі

Українка Таїсія Онофрійчук розповіла, що проводила етап Кубку світу з художньої гімнастики в Мілані з травмою. В неї сильно боліла стопа.

Її слова передає Суспільне Спорт.

" Першого дня було дуже складно себе включити в роботу. Я старалася не зупинятися, працювати перед виходом, але в мене дуже боліла стопа. Я старалася не дуже акцент робити на неї, не думати. Але, напевно, це повпливало на мій моральний стан. Я думала, що я вже нічого не зроблю. Хочеться більше впевненості, навіть якщо травма, навіть якщо щось не так.

Другий день я пройшла дуже добре, хоча по відчуттю тіла було краще в перший день, ніж в другий. Але я старалася ще в другий допрацювати, більше розім'ятися і впевненіше виходити. Зрозуміло, що краще в перший день бути лідером і в другий не розслаблятися ще більше. Я думала, що все, вже не стану на п'єдестал в багатоборстві. Але я готувалася і думала: "А чого, я ж зможу, треба просто все зробити", – сказала Онофрійчук.

Попри травму, талановита 17-річна українка здобула три медалі. Спершу Онофрійчук виграла бронзову медаль у багатоборстві, а після цього здобула дві срібні нагороди: у вправах зі стрічкою та з обручем.

Нагадаємо, у червні українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.