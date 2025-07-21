Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук розповіла, що була травмована на етапі Кубку світу: попри це українка здобула три медалі

Микола Дендак — 21 липня 2025, 11:16
Онофрійчук розповіла, що була травмована на етапі Кубку світу: попри це українка здобула три медалі
Таїсія Онофрійчук
European Gymnastics

Українка Таїсія Онофрійчук розповіла, що проводила етап Кубку світу з художньої гімнастики в Мілані з травмою. В неї сильно боліла стопа.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Першого дня було дуже складно себе включити в роботу. Я старалася не зупинятися, працювати перед виходом, але в мене дуже боліла стопа. Я старалася не дуже акцент робити на неї, не думати. Але, напевно, це повпливало на мій моральний стан. Я думала, що я вже нічого не зроблю. Хочеться більше впевненості, навіть якщо травма, навіть якщо щось не так.
Другий день я пройшла дуже добре, хоча по відчуттю тіла було краще в перший день, ніж в другий. Але я старалася ще в другий допрацювати, більше розім'ятися і впевненіше виходити. Зрозуміло, що краще в перший день бути лідером і в другий не розслаблятися ще більше. Я думала, що все, вже не стану на п'єдестал в багатоборстві. Але я готувалася і думала: "А чого, я ж зможу, треба просто все зробити", – сказала Онофрійчук.

Попри травму, талановита 17-річна українка здобула три медалі. Спершу Онофрійчук виграла бронзову медаль у багатоборстві, а після цього здобула дві срібні нагороди: у вправах зі стрічкою та з обручем.

Нагадаємо, у червні українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.

травма Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук

Онофрійчук двічі стала срібною призеркою на етапі Кубку світу в Мілані
Онофрійчук виграла бронзу на етапі Кубку світу в Мілані
Україна вперше за 29 років виграла медальний залік чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Онофрійчук завершила чемпіонат Європи бронзою у вправах зі стрічкою
Онофрійчук здобула срібло чемпіонату Європи у вправах з булавами

Останні новини