Онофрійчук двічі стала срібною призеркою на етапі Кубку світу в Мілані

Українка Таїсія Онофрійчук виграла срібну медаль у вправах зі стрічкою на етапі Кубку світу з художньої гімнастики, що проходить у Мілані.

Результат української грації склав 28,250 балів. Золото виграла представниця Італії Тара Драгаш, а бронзу здобула колишня росіянка Віра Туголукова, яка нині представляє Кіпр.

Також в активі українки срібло у вправах з обручем, де вона показала 30,000 балів.

Кубок світу з художньої гімнастики

Вправи зі стрічкою

1. Тара Драгаш (Італія) – 28,800

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,250

3. Віра Туголукова (Кіпр) – 28,150

Вправи з обручем

1. Софія Раффаелі (Італія) – 30,100

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,000

3. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 29,450

Нагадаємо, вчора, 19 липня, Онофрійчук виграла бронзову медаль у багатоборстві.

Як відомо, у червні українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.