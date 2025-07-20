Онофрійчук двічі стала срібною призеркою на етапі Кубку світу в Мілані
Українка Таїсія Онофрійчук виграла срібну медаль у вправах зі стрічкою на етапі Кубку світу з художньої гімнастики, що проходить у Мілані.
Результат української грації склав 28,250 балів. Золото виграла представниця Італії Тара Драгаш, а бронзу здобула колишня росіянка Віра Туголукова, яка нині представляє Кіпр.
Також в активі українки срібло у вправах з обручем, де вона показала 30,000 балів.
Кубок світу з художньої гімнастики
Вправи зі стрічкою
1. Тара Драгаш (Італія) – 28,800
2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,250
3. Віра Туголукова (Кіпр) – 28,150
Вправи з обручем
1. Софія Раффаелі (Італія) – 30,100
2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,000
3. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 29,450
Нагадаємо, вчора, 19 липня, Онофрійчук виграла бронзову медаль у багатоборстві.
Як відомо, у червні українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.