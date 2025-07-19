Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук виграла бронзу на етапі Кубку світу в Мілані

Олексій Мурзак — 19 липня 2025, 21:53
Онофрійчук виграла бронзу на етапі Кубку світу в Мілані
Таїсія Онофрійчук
Українська федерація гімнастики

Українка Таїсія Онофрійчук виграла бронзову медаль у багатоборстві на етапі Кубку світу з художньої гімнастики, що проходить у Мілані.

Сумарний результат української грації склав – 114,150 балів. Ще одна українка Поліна Каріка показала 13-й результат (107,300).

Чемпіонкою стала представниця Італії Софія Рафаелллі, а срібло в активі німецької гімнастки Дарії Варфоломеєвої.

За підсумками змагань Онофрійчук кваліфікувалася у фінали окремих видів із булавами та стрічкою. Водночас Каріка виступить у фіналі вправ із обручем. Виступи відбудуться завтра, 20 липня.

Кубок світу з художньої гімнастики

Багатоборство

1. Софія Рафаеллі (Італія) – 118,250 балів

2. Дар'я Варфоломєєва (Німеччина) – 117,450

3. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 114,150

… 13. Поліна Каріка (Україна) – 107,300

Нагадаємо, у червні українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.

кубок світу Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук Поліна Каріка

Таїсія Онофрійчук

Україна вперше за 29 років виграла медальний залік чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Онофрійчук завершила чемпіонат Європи бронзою у вправах зі стрічкою
Онофрійчук здобула срібло чемпіонату Європи у вправах з булавами
Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві
Україна буде представлена у чотирьох особистих фіналах на чемпіонаті Європи-2025

Останні новини