Онофрійчук виграла бронзу на етапі Кубку світу в Мілані

Українка Таїсія Онофрійчук виграла бронзову медаль у багатоборстві на етапі Кубку світу з художньої гімнастики, що проходить у Мілані.

Сумарний результат української грації склав – 114,150 балів. Ще одна українка Поліна Каріка показала 13-й результат (107,300).

Чемпіонкою стала представниця Італії Софія Рафаелллі, а срібло в активі німецької гімнастки Дарії Варфоломеєвої.

За підсумками змагань Онофрійчук кваліфікувалася у фінали окремих видів із булавами та стрічкою. Водночас Каріка виступить у фіналі вправ із обручем. Виступи відбудуться завтра, 20 липня.

Кубок світу з художньої гімнастики

Багатоборство

1. Софія Рафаеллі (Італія) – 118,250 балів

2. Дар'я Варфоломєєва (Німеччина) – 117,450

3. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 114,150

… 13. Поліна Каріка (Україна) – 107,300

Нагадаємо, у червні українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.