За ніч все промерзає до кісток: Чепурний розповів про підготовку до здобуття медалі на Кубку світу

Український гімнаст Назар Чепурний розповів про умови, в яких доводилося готуватися до виступу на першому етапі Кубку світу в німецькому Котбусі.

Слова 23-річного спортсмена цитує Суспільне Спорт.

Через відсутність світла та опалення на базі в Києві гімнаст не зміг готуватися до змагань в Україні.

"Наразі на олімпійській базі дуже важко тренуватися, бо немає світла по всій країні. У номерах дуже холодно. За ніч у спортивному костюмі все просто промерзає до кісток, а потім ти розумієш, що потрібно йти в зал, де ще холодніше, і де не матимеш змоги виконати свою роботу, бо на холоді набагато більший ризик щось потягнути чи ще щось", – сказав Чепурний.

Порадившись з тренером, Назар поїхав на кілька тижнів до Франції та Німеччини, де зміг нормально тренуватися.

"Тому ми з тренером поговорили і прийшли до висновку, що як є можливість виїхати та потренуватися у залах десь в Європі, то треба нею користуватися. Саме так я і зробив. За три тижні чи місяць до Кубку світу у Коттбусі у мене ще були змагання у Франції, тренувався і в Німеччині. У принципі нормально, набрав непогану форму. Зараз буду підтримувати та робити її кращою", – додав Чепурний.

Зазначимо, що до змагань Чепурний готується під керівництвом екстренера збірної України Геннадія Сартинського, якого федерація відсторонила від роботи в команді.

Нагадаємо, що на першому етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики Назар Чепурний здобув перемогу у змаганнях в опорному стрибку, заробивши 14.716 бала. Наступний старт гімнаста заплановано на етапі КС у Баку, який проходитиме з 5 по 8 березня.