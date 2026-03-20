Мінмолодьспорту позбавило Лаврухіна, який виїхав до Білорусі, звання "Заслуженого тренера України"

Колишнього старшого тренера збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслава Лаврухіна, який переїхав до Білорусі, позбавили звання "Заслужений тренер України".

Про це Міністерство молоді та спорту України повідомило у відповідь на запит Чемпіона.

У міністерстві також додали, що звання "Заслуженого тренера України" позбавили його дружину Ірину Лаврухіну, яка також перебралася до країни-агресора.

"На підставі клопотання громадської організації "Українська федерація гімнастики" наказом Мінмолодьспорту від 18.03.2026 No 1555 "Про позбавлення спортивних звань" Лаврухіна В'ячеслава позбавлено спортивного звання "Заслужений тренер України". Водночас інформуємо, що наказом Мінмолодьспорту від 19.03.2026 No 1590 "Про позбавлення спортивних звань" Лаврухіну Ірину також позбавлено спортивного звання "Заслужений тренер України", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що Лаврухін став заслуженим тренером України у 2011 році, а його дружина – у 2013-му. Він найбільш відомий роботою з Ігорем Радівіловим – бронзовим призером Олімпійських ігор 2012, багаторазовим призером чемпіонатів Європи та світу.

У коментарі Чемпіону наставник повідомив, що виїхав на початку січня 2026 року та одразу став старшим тренером збірної Білорусі. Він також заявив, що не вважає білорусів ворогами.