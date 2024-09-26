Ковтун: Під час Олімпійських ігор мама думала, що швидку доведеться викликати

У мами Іллі Ковтуна сильно підіймався тиск під час виступу сина на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це Ковтун розповів у інтерв’ю Спорт24.

"Привітали дуже багато людей – і публічних, і непублічних. До прикладу, Олександр Педан привітав мене і з медаллю, і з виходом у фінали. Також мене привітав Макс Барських, а взагалі дуже багато привітань. Навіть зараз в Instagram вистачає запитів на повідомлення. То в story згадують, то так пишуть. Стараюсь усім відповідати, але це не зовсім вдається, бо дуже багато повідомлень. Найприємніше отримати привітання, я вважаю, від сім'ї: від моїх батьків і від сім'ї мого тренера, бо всі дуже багато вклали, щоб мати цю медаль і це все зробити. І це найприємніше. Мама, коли дивилася змагання, думала, що швидку доведеться викликати, бо тиск стрибав дуже сильно. Всі дуже хвилювалися і це приємно. Вони перші, хто написав та зателефонував мені після змагань", – сказав Ковтун.

Ілля виборов срібло у своїй коронній дисципліні – паралельні бруси. Напередодні 20-річний черкасець став четвертим у найпрестижнішому виді змагань у спортивній гімнастиці — багатоборстві. Українцю не вистачило 2 десятих для завоювання бронзової медалі. Також Ілля став четвертим у вільних вправах.

Для Ковтуна це були другі Олімпійські ігри. 20-річний гімнаст посів сьоме місце в командній першості в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році), а також став одинадцятим в одиночному багатоборстві. Черкасець є дворазовим призером чемпіонатів світу — срібло 2023 року в бельгійському Антверпені та бронза 2021-го в Кітакюсю (Японія).