Українські гімнастки завоювали 7 медалей на Гран-прі в іспанській Марбельї

Українські грації здобули 7 медалей на другому етапі Гран-прі з художньої гімнастики, яке проходило в іспанській Марбельї.

Україну на турнірі представили Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан.

Найбільшу кількість медалей у скарбничку команди поклала Таїсія Онофрійчук, яка стала чемпіонкою змагань з мʼячем (29,050) та булавами (30,400).

Також Онофрійчук завоювала дві срібні нагороди: у фіналі з обручем (30,500) та зі стрічкою (28,100). У перший день Гран-прі вона здобула золото у багатоборстві.

Водночас Поліна Каріка стала бронзовим призером у вправах з мʼячем (27,900), а Анастасія Ікан здобула бронзу у фіналі з булавами (28,600).

Раніше українські гімнастки здобули 12 медалей на традиційному турнірі з художньої гімнастики Miss Valentine, який проходив у Тарту, Естонія.