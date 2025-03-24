Українські гімнастки завоювали 7 медалей на Гран-прі в іспанській Марбельї
Українські грації здобули 7 медалей на другому етапі Гран-прі з художньої гімнастики, яке проходило в іспанській Марбельї.
Україну на турнірі представили Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан.
Найбільшу кількість медалей у скарбничку команди поклала Таїсія Онофрійчук, яка стала чемпіонкою змагань з мʼячем (29,050) та булавами (30,400).
Також Онофрійчук завоювала дві срібні нагороди: у фіналі з обручем (30,500) та зі стрічкою (28,100). У перший день Гран-прі вона здобула золото у багатоборстві.
Водночас Поліна Каріка стала бронзовим призером у вправах з мʼячем (27,900), а Анастасія Ікан здобула бронзу у фіналі з булавами (28,600).
Раніше українські гімнастки здобули 12 медалей на традиційному турнірі з художньої гімнастики Miss Valentine, який проходив у Тарту, Естонія.