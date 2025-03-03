Збірна України здобула 12 медалей на турнірі з художньої гімнастики

Українські гімнастки здобули 12 медалей на традиційному турнірі з художньої гімнастики Miss Valentine, який проходив у Тарту, Естонія.

Про це повідомляє Федерація гімнастики України.

В перший змагальний день Таїсія Онофрійчук виграла золото, а Поліна Каріка – срібло. Також срібну медаль у багатоборстві здобула національна збірна України у групових вправах.

У другий день Україна здобула дев'ять медалей:

Таїсія Онофрійчук до попереднього золота додала ще два: у вправах з обручем (30.750) та з булавами (29.900). Також вона здобула срібло у вправах з м’ячем (26.050) та бронзу у вправах зі стрічкою (26.500).

Поліна Каріка завоювала золото у вправах з м’ячем (27.900), а також два срібла: у вправах з булавами (29.200) та зі стрічкою (26.750).

Також збірна України посіла друге місце у вправах з 3 м’ячами та 2 обручами (22.550) та третє у фіналі з 5 стрічками (15.700).

Нагадаємо, нещодавно триразову чемпіонку світу з художньої гімнастики дискваліфікували за допінг.