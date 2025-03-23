Онофрійчук виграла срібло у вправах з обручем на етапі Гран-Прі в Іспанії

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола другу медаль на етапі Гран-Прі в Марбельї, Іспанія.

Цього разу в активі нашої спортсменки срібло, яке вона виграла у фіналі вправ з обручем, набравши 30,500 балів.

Ще одна українка Поліна Каріка посіла 7-ме місце (26,900), а перемогу здобула представниця Італії Софія Рафаелі (30,600).

Результати Гран-Прі Марбельї з художньої гімнастики (вправи з обручем)

1. Софія Рафаелі (Італія) – 30,600

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,500

3. Ліліана Левінська (Польща) – 28,600

...7. Поліна Каріка (Україна) – 26,900

Нагадаємо, напередодні Онофрійчук на цьому Гран-Прі виграла золото в багатоборстві.