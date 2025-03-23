Онофрійчук виграла срібло у вправах з обручем на етапі Гран-Прі в Іспанії
Таїсія Онофрійчук
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Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола другу медаль на етапі Гран-Прі в Марбельї, Іспанія.
Цього разу в активі нашої спортсменки срібло, яке вона виграла у фіналі вправ з обручем, набравши 30,500 балів.
Ще одна українка Поліна Каріка посіла 7-ме місце (26,900), а перемогу здобула представниця Італії Софія Рафаелі (30,600).
Результати Гран-Прі Марбельї з художньої гімнастики (вправи з обручем)
1. Софія Рафаелі (Італія) – 30,600
2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,500
3. Ліліана Левінська (Польща) – 28,600
...7. Поліна Каріка (Україна) – 26,900
Нагадаємо, напередодні Онофрійчук на цьому Гран-Прі виграла золото в багатоборстві.