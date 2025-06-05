Захарова відреагувала на інтерв'ю Верняєва, Чепурного та Сартинського

Віцепрезидентка Української федерації спортивної гімнастики та олімпійська чемпіонка Стелла Захарова відреагувала на інтерв'ю головного тренера збірної Геннадія Сартинського "Чемпіону", та коментарі спортсменів Олега Верняєва та Назара Чепурного, поскаржившись, що у кількох матеріалах її згадують без жодного контакту з нею.

Допис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"У кількох матеріалах мене згадують без жодного контакту зі мною. Жодного запиту, жодної спроби отримати коментар, жодного елементарного "почути другу сторону". Просто береться чиясь особиста думка, нічим не підтверджена, й публікується як новина. Це не просто непрофесійно – це більше нагадує жовту пресу, де працюють за принципом: хайп – понад правду.

Це виглядає як замовлення. І все більше людей це помічають", – заявила віцепрезидентка федерації.

Захарова також заявила, що її жодного разу не запросили на зустріч із журналістами видання.

"Ви боїтесь почути правду в очі? Виходить, писати про мене – можна. Але зі мною – не можна? Пишуть про мене – без мене. Публікують – без фактів. Розганяють – без сорому. Оце і є "нові стандарти"? Якщо так – світло вимкнули не тільки в енергосистемі", – підкреслила вона.

"Чемпіон" вже зв'язався із Захаровою щодо її позиції та чекає на відповідь

Водночас зазначимо, що на початку травня Стелла Захарова в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" заявила, що вважає Олега Верняєва ініціатором бунту чоловічої збірної України з гімнастики.