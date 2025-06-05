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Захарова відреагувала на інтерв'ю Верняєва, Чепурного та Сартинського

Олексій Мурзак — 5 червня 2025, 16:49
Захарова відреагувала на інтерв'ю Верняєва, Чепурного та Сартинського
Стелла Захарова
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Віцепрезидентка Української федерації спортивної гімнастики та олімпійська чемпіонка Стелла Захарова відреагувала на інтерв'ю головного тренера збірної Геннадія Сартинського "Чемпіону", та коментарі спортсменів Олега Верняєва та Назара Чепурного, поскаржившись, що у кількох матеріалах її згадують без жодного контакту з нею.

Допис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"У кількох матеріалах мене згадують без жодного контакту зі мною. Жодного запиту, жодної спроби отримати коментар, жодного елементарного "почути другу сторону". Просто береться чиясь особиста думка, нічим не підтверджена, й публікується як новина. Це не просто непрофесійно – це більше нагадує жовту пресу, де працюють за принципом: хайп – понад правду.

Це виглядає як замовлення. І все більше людей це помічають", – заявила віцепрезидентка федерації.

Захарова також заявила, що її жодного разу не запросили на зустріч із журналістами видання.

"Ви боїтесь почути правду в очі? Виходить, писати про мене – можна. Але зі мною – не можна? Пишуть про мене – без мене. Публікують – без фактів. Розганяють – без сорому. Оце і є "нові стандарти"? Якщо так – світло вимкнули не тільки в енергосистемі", – підкреслила вона.

"Чемпіон" вже зв'язався із Захаровою щодо її позиції та чекає на відповідь

Водночас зазначимо, що на початку травня Стелла Захарова в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" заявила, що вважає Олега Верняєва ініціатором бунту чоловічої збірної України з гімнастики.

Спортивна гімнастика Стелла Захарова

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